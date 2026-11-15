Ο Έρλινγκ Χάαλαντ αναφέρθηκε για πρώτη φορά στις κατηγορίες που βαραίνουν τη Μάντσεστερ Σίτι, αναφορικά με τις παραβιάσεις των οικονομικών κανόνων της Premier League.

Ο Έρλινγκ Χάαλαντ «έσπασε» τη σιωπή του και μίλησε για πρώτη φορά, μετά τη νίκη της Νορβηγίας επί της Ουαλίας με 3-1 στο Nations League, για τις κατηγορίες που βαραίνουν τη Μάντσεστερ Σίτι, παραδεχόμενος μάλιστα ότι δυσκολεύεται να συζητήσει την κατάσταση

Συγκεκριμένα, σε δηλώσεις του στο TV 2 Sport, ο 26χρονος διεθνής επεσήμανε ότι η περίοδος που καλύπτεται από την έρευνα της Premier League χρονολογείται από το 2009, όταν δηλαδή εκείνος έπαιζε ποδόσφαιρο στις ακαδημίες της Μπράιν στη Νορβηγία.

«Λοιπόν, αυτή είναι μια ερώτηση στην οποία δυσκολεύομαι να απαντήσω. Είναι μια νομική διαδικασία. Δεν ξέρω πώς να το πω στα νορβηγικά. Είναι μια υπόθεση μεταξύ της Πρέμιερ Λιγκ και της Μάντσεστερ Σίτι, η οποία θα συζητηθεί σε επιτροπή και τα σχετικά. Πρέπει να απαντήσω σε αυτό; Δεν ξέρω. Είχαμε πολλούς Νορβηγούς στον σύλλογο εκείνη την εποχή. Αλλά είναι λίγο δύσκολη υπόθεση να απαντήσω όταν δεν γνωρίζω τόσα πολλά».

«Δεν ξέρω πότε θα δοθεί η απάντηση. Δεν έχω διαβάσει πολλά γι' αυτό, για να είμαι ειλικρινής. Είμαι επικεντρωμένος στο να προσπαθήσω να αποδώσω στη Μάντσεστερ Σίτι, μια ομάδα με την οποία υπέγραψα πενταετές συμβόλαιο το 2022 και εννιάμισι ετών στο τέλος του 2024. Οπότε νομίζω ότι αυτό είναι όλο. Είμαι παίκτης της Σίτι και είμαι απίστευτα χαρούμενος γι' αυτό», πρόσθεσε ο επιθετικός των «Πολιτών».