Ο Έρλινγκ Χάαλαντ είδε το γκολ του απέναντι στη Φούλαμ να ακυρώνεται για φάουλ πάνω στον Μπερντ Λένο. Τι λέει ο κανονισμός.

Μια φάση που σηκώνει ήδη αρκετή συζήτηση έλαβε χώρα το μεσημέρι του Σαββάτου (21/11) στο Έτιχαντ και το παιχνίδι της Μάντσεστερ Σίτι με τη Φούλαμ, με το οποίο ξεκίνησε η 11η αγωνιστική της Premier League.

Με το σκορ στο 0-1 για τους Λονδρέζους, ο Έρλινγκ Χάαλαντ σκόραρε στο 24ο λεπτό από κοντινή απόσταση, ωστόσο η φάση ακυρώθηκε για φάουλ στον Μπερντ Λένο, με αποτέλεσμα το αποτέλεσμα εκείνη την ώρα να παραμείνει υπέρ των φιλοξενούμενων.

Η φάση έχει προκαλέσει συζήτηση στο Νησί, καθώς ο Νορβηγός φαίνεται ναι μεν να κάνει φάουλ στον Γερμανό κίπερ, ωστόσο δεν είναι απολύτως ξεκάθαρο αν την ώρα που η μπάλα περνάει την γραμμή της εστίας και υπάρχει επαφή, ο Λένο την έχει (την μπάλα) στην κατοχή του και με τα δυο χέρια, όπως ορίζει ο κανονισμός.

🚨 ERLING HAALAND THOUGHT HE'D EQUALIZED, BUT THE REFEREE GAVE A FOUL FOR HIS CHALLENGE ON THE GK... HARSH? https://t.co/rhqgkt8f6f November 21, 2026