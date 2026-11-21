Μάντσεστερ Σίτι - Φούλαμ: Το ακυρωθέν γκολ του Χάαλαντ που σήκωσε κουβέντα (vid)
Μια φάση που σηκώνει ήδη αρκετή συζήτηση έλαβε χώρα το μεσημέρι του Σαββάτου (21/11) στο Έτιχαντ και το παιχνίδι της Μάντσεστερ Σίτι με τη Φούλαμ, με το οποίο ξεκίνησε η 11η αγωνιστική της Premier League.
Με το σκορ στο 0-1 για τους Λονδρέζους, ο Έρλινγκ Χάαλαντ σκόραρε στο 24ο λεπτό από κοντινή απόσταση, ωστόσο η φάση ακυρώθηκε για φάουλ στον Μπερντ Λένο, με αποτέλεσμα το αποτέλεσμα εκείνη την ώρα να παραμείνει υπέρ των φιλοξενούμενων.
Η φάση έχει προκαλέσει συζήτηση στο Νησί, καθώς ο Νορβηγός φαίνεται ναι μεν να κάνει φάουλ στον Γερμανό κίπερ, ωστόσο δεν είναι απολύτως ξεκάθαρο αν την ώρα που η μπάλα περνάει την γραμμή της εστίας και υπάρχει επαφή, ο Λένο την έχει (την μπάλα) στην κατοχή του και με τα δυο χέρια, όπως ορίζει ο κανονισμός.
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🚨 ERLING HAALAND THOUGHT HE'D EQUALIZED, BUT THE REFEREE GAVE A FOUL FOR HIS CHALLENGE ON THE GK... HARSH? https://t.co/rhqgkt8f6f— Polymarket FC (@PolymarketFC) November 21, 2026
Erling Haaland thinks he has equalised for Manchester City, but it is ruled out after the officials deemed Bernd Leno had two hands on the ball. Did the Fulham goalkeeper have the ball in both hands? 🔗 https://t.co/ePnY0ere5F https://t.co/kaWlIIUyJn— The Athletic | Football (@TheAthleticFC) November 21, 2026
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