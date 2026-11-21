Τέταρτη συνεχόμενη αγωνιστική χωρίς νίκη για τη Μάντσεστερ Σίτι, που κόλλησε στο 1-1 με τη Φούλαμ εντός έδρας.

Μετά από τρεις συνεχόμενες ήττες στην Premier League, η Μάντσεστερ Σίτι πήρε ξανά βαθμό αλλά όχι... βαθμούς, μένοντας στο 1-1 εντός έδρας ενάντια στη Φούλαμ. Τέταρτη αγωνιστική χωρίς νίκη για την ομάδα του Έντσο Μαρέσκα, που κινδυνεύει να μείνει ακόμη πιο πίσω από την Άρσεναλ - ούσα αυτή τη στιγμή στο -5 με ματς περισσότερο.

Οι Λονδρέζοι πάγωσαν το Etihad στο 16', όταν ο Μπομπ βρήκε τον Μουνίς και εκείνος άνοιξε το σκορ με εξαιρετικό σουτ μέσα από την περιοχή. Οι Πολίτες απάντησαν μέσα σε εννέα λεπτά, εντούτοις το γκολ του Χάαλαντ ακυρώθηκε για φάουλ στον τερματοφύλακα, σε μία φάση που σήκωσε συζήτηση.

Εντέλει, το 1-1 για τη Σίτι ήρθε στο 57ο λεπτό, όταν ο Άντερσον έστειλε την μπάλα στα δίχτυα με εντυπωσιακό βολέ. Ακολούθησαν καλές στιγμές εκατέρωθεν, εντούτοις το σκορ δεν άλλαξε μέχρι το φινάλε, με την ομάδα του Άλβαρο Αρμπελόα να παίρνει έναν σπουδαίο βαθμό απέναντι στη Σίτι, που βυθίζεται, με αποδοκιμασίες να δονούν την ατμόσφαιρα μετά το σφύριγμα της λήξης...