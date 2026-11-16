Κρίσταλ Πάλας: Επίσημο του Τόμας Φρανκ!
Λίγες ώρες μετά τη συμφωνία, ήρθαν και οι σχετικές ανακοινώσεις για την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας της Κρίσταλ Πάλας από τον Τόμας Φρανκ. Ο Δανός θα αναλάβει τα ηνία του συλλόγου, έχοντας υπογράψει συμβόλαιο μέχρι το 2029.
Θυμίζουμε ότι η ομάδα έχει κάνει ένα απογοητευτικό ξεκίνημα στην Premier League, καθώς βρίσκεται στην τελευταία θέση του βαθμολογικού πίνακα, με μόλις 7 βαθμούς. Η απογοητευτική της πορεία οδήγησε στην απομάκρυνση του μέχρι τώρα τεχνικού του συλλόγου, Πιερ Σαζ, μετά από πέντε μήνες στον πάγκο των Αετών.
Οι διαπραγματεύσεις με τον Φρανκ και το επιτελείο του καθυστερούσαν με αποτέλεσμα αρκετοί φίλαθλοι να εκφράσουν τη δυσαρέσκειά τους για την έλλειψη οργάνωσης από πλευράς διοίκησης. Τέλος καλό, όλα καλά, με τον 53χρονο τεχνικό να αναλαμβάνει επίσημα καθήκοντα το Σάββατο (21/11) απέναντι στην Κόβεντρι.
We are pleased to confirm the appointment of Thomas Frank as Manager 🤝 ℹ️ https://t.co/2wUzZAGt4S https://t.co/zv2vMPGPFz— Crystal Palace F.C. (@CPFC) November 16, 2026
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