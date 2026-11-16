Κρίσταλ Πάλας: Έτοιμος να αναλάβει τα ηνία της τεχνικής ηγεσίας της ο Φρανκ

Κρίσταλ Πάλας: Έτοιμος να αναλάβει τα ηνία της τεχνικής ηγεσίας της ο Φρανκ

Επιμέλεια:  Ιωάννα Δημακοπούλου
thomas frank
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του gazzetta.gr στην Google
Η Κρίσταλ Πάλας είναι έτοιμη για συμφωνία με τον με τον Τόμας Φρανκ για να κάτσει στον πάγκο της και να αναλάβει την τεχνική της ηγεσία.

Η Κρίσταλ Πάλας βρίσκεται πολύ κοντά σε συμφωνία με τον προπονητή, Τόμας Φρανκ, για να αναλάβει την ομάδα, υπογράφοντας τριετές συμβόλαιο.

Η αγγλική ομάδα έχει κάνει απογοητευτικό ξεκίνημα στην Premier League, καθώς βρίσκεται στην τελευταία θέση του βαθμολογικού πίνακα, με μόλις επτά βαθμούς. Η πορεία αυτή οδήγησε στην απομάκρυνση του μέχρι τώρα τεχνικού του συλλόγου, Πιερ Σαζ, μετά από πέντε μήνες στον πάγκο των «αετών».

Δείτε Επίσης

Κρίσταλ Πάλας: Στα σκαριά η πρώτη απόλυση προπονητή στη φετινή Premier League
image

Οι διαπραγματεύσεις με τον Φρανκ και το προπονητικό του επιτελείο καθυστερούσαν με αποτέλεσμα αρκετοί φίλαθλοι να εκφράσουν τη δυσαρέσκειά τους για τους χειρισμούς της διοίκησης και την έλλειψη οργάνωσης σε μια τόσο σημαντική απόφαση.

 

Μάλιστα, για την Κρίσταλ Πάλας απομένουν μόλις έξι ημέρες μέχρι την εκτός έδρας αναμέτρηση με την Κόβεντρι, η οποία έχει ιδιαίτερη σημασία για τον σύλλογο καθώς «μάχονται» για την αποφυγή του υποβιβασμού. Η ομάδα του Λονδίνου φαίνεται να εμπιστεύεται τον άλλοτε προπονητή της Τότεναμ και της Μπρέντφορντ, ώστε να την οδηγήσει στις παλιές της «δόξες».

     

    Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

    Φόρτωση BOLM...
     