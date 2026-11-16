Η Κρίσταλ Πάλας είναι έτοιμη για συμφωνία με τον με τον Τόμας Φρανκ για να κάτσει στον πάγκο της και να αναλάβει την τεχνική της ηγεσία.

Η Κρίσταλ Πάλας βρίσκεται πολύ κοντά σε συμφωνία με τον προπονητή, Τόμας Φρανκ, για να αναλάβει την ομάδα, υπογράφοντας τριετές συμβόλαιο.

Η αγγλική ομάδα έχει κάνει απογοητευτικό ξεκίνημα στην Premier League, καθώς βρίσκεται στην τελευταία θέση του βαθμολογικού πίνακα, με μόλις επτά βαθμούς. Η πορεία αυτή οδήγησε στην απομάκρυνση του μέχρι τώρα τεχνικού του συλλόγου, Πιερ Σαζ, μετά από πέντε μήνες στον πάγκο των «αετών».

Οι διαπραγματεύσεις με τον Φρανκ και το προπονητικό του επιτελείο καθυστερούσαν με αποτέλεσμα αρκετοί φίλαθλοι να εκφράσουν τη δυσαρέσκειά τους για τους χειρισμούς της διοίκησης και την έλλειψη οργάνωσης σε μια τόσο σημαντική απόφαση.

Μάλιστα, για την Κρίσταλ Πάλας απομένουν μόλις έξι ημέρες μέχρι την εκτός έδρας αναμέτρηση με την Κόβεντρι, η οποία έχει ιδιαίτερη σημασία για τον σύλλογο καθώς «μάχονται» για την αποφυγή του υποβιβασμού. Η ομάδα του Λονδίνου φαίνεται να εμπιστεύεται τον άλλοτε προπονητή της Τότεναμ και της Μπρέντφορντ, ώστε να την οδηγήσει στις παλιές της «δόξες».