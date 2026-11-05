Σύμφωνα με το Foot Mercato, οι άνθρωποι της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ έχουν έρθει σε επαφή με τους εκπροσώπους του Ντιντιέ Ντεσάν.

Μπορεί απέναντι στη Ρόμα να πέτυχε μία τεράστια ανατροπή, εντούτοις είναι σαφές πως η σεζόν δεν εξελίσσεται καθόλου καλά για τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, που βολοδέρνει στις τελευταίες θέσεις της βαθμολογίας της Premier League.

Το μέλλον του Μάικλ Κάρικ μόνο ευοίωνο δεν δείχνει, με τους ανθρώπους των Κόκκινων Διαβόλων να εξετάζουν προσεκτικά τις επόμενες κινήσεις τους. Σύμφωνα πάντως με το Foot Mercato, υπάρχουν ήδη ονόματα στη λίστα τους και ένα από αυτά που ξεχωρίζουν, είναι εκείνο του Ντιντιέ Ντεσάν!

Ο Γάλλος προπονητής είναι ελεύθερος μετά την αποχώρησή του από τον πάγκο του αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος της πατρίδας του το καλοκαίρι και σύμφωνα με τις πληροφορίες, έγινε προσέγγιση προς την πλευρά του από τους ιθύνοντες της Γιουνάιτεντ.

Ο 58χρονος τεχνικός πάντως, που πριν καθοδηγήσει για 14 χρόνια τους Τρικολόρ είχε εργαστεί σε Μονακό, Γιουβέντους και Μαρσέιγ, παρουσιάζεται ως διστακτικός να πάει στο Ολντ Τράφορντ, την ώρα που προπονητές όπως ο Γιούλιαν Νάγκελσμαν και ο Ουνάι Έμερι επίσης φέρονται να βρίσκονται στη λίστα των Άγγλων. Ο Ντεσάν πάντως, φέρεται να είχε άλλον... διακαή πόθο το καλοκαίρι, όταν ήταν πολύ ζεστός για να αναλάβει τη Ρεάλ Μαδρίτης, η οποία ωστόσο κατέληξε στην επιστροφή του Ζοσέ Μουρίνιο.