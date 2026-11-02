Ο Αρτέτα αποθέωσε τον Τζόλη: «Ο Χρήστος είναι απίστευτος, δεν ήθελε να βγει από το γήπεδο»
Ο Χρήστος Τζόλης επέστρεψε στην αγωνιστική δράση, ξεκίνησε βασικός για την Άρσεναλ και πραγματοποίησε μία εξαιρετική εμφάνιση, σε ένα ματς που οι «κανονιέρηδες» πήραν μία ιστορική νίκη με 1-0 απέναντι στη Λίβερπουλ στο Άνφιλντ, για την 9η αγωνιστική της Premier League.
Ο Έλληνας διεθνής δεν είχε αγωνιστεί από τότε που τραυματίστηκε σε ένα ματς της Εθνικής απέναντι στην Ολλανδία πριν από ένα μήνα για το Nations League.
Αυτή λοιπόν ήταν και μία ευχάριστη έκπληξη, με τον Μικέλ Αρτέτα να του δίνει φανέλα βασικού και δικαιώθηκε για αυτή του την απόφαση. Πιο συγκεκριμένα, ο Τζόλης έβαλε δύσκολα στον Άλισον στο 73' και παραλίγο να δημιουργήσει και δεύτερο γκολ για την Άρσεναλ.
«Ήταν και πάλι η ενέργεια που έδειξε στις προπονήσεις. Όταν τον ρώτησα πόσο σίγουρος ήταν, είχαμε επίσης ένα ζήτημα με τον Εζε και ήταν πραγματικά απίστευτο το γεγονός ότι βρέθηκε σήμερα στην αποστολή. Θέλω να δώσω τα εύσημα σε ολόκληρο το ιατρικό επιτελείο και την ομάδα φυσικής κατάστασης, γιατί αυτό που κάνουν με αυτούς τους παίκτες είναι απίστευτο. Κάθε τρεις ημέρες καταφέρνουν να διατηρούν τους πάντες σε αυτό το επίπεδο», ανέφερε ο Μικέλ Αρτέτα για τον διεθνή εξτρέμ μετά τον αγώνα.
«Αυτές είναι μερικές φορές οι λεπτομέρειες που καθορίζουν αν θα κερδίσεις έναν ποδοσφαιρικό αγώνα, το αν δηλαδή έχεις έναν παίκτη διαθέσιμο ή όχι. Αξίζουν πραγματικά τα εύσημα. Όσο για τον Χρήστο, είναι απίστευτος. Δεν ήθελε να βγει από το γήπεδο, ήθελε να ολοκληρώσει το παιχνίδι. Πήραμε κάποια ρίσκα και σε εκείνο το σημείο αποφασίσαμε ότι ήταν αρκετό», πρόσθεσε ο τεχνικός της Άρσεναλ.
Mikel Arteta on Christos Tzolis being ready after so long out: "Again, it's the energy that he had in training, when I asked him the question how convinced he was, we had an issue with Ebs [Eze] as well, that it was incredible that he was in the squad today. And I want to give credit to all the medical and the performance team because what they are doing with those boys is sort of incredible every 3 days to keep everybody at this level. "And that's why these are the margins sometimes why you win a football match or not, when you have somebody available or not. And they deserve that credit. And with Christos [Tzolis], incredible. He didn't want to come off, he wanted to complete the game. We took some risk at that point, we decided okay, now it's enough."— Connor Humm (@TikiTakaConnor) November 1, 2026
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