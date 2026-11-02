Ο Αρτέτα αποθέωσε τον Τζόλη: «Ο Χρήστος είναι απίστευτος, δεν ήθελε να βγει από το γήπεδο»

Εξαιρετικός ήταν ο Χρήστος Τζόλης στην αναμέτρηση της Άρσεναλ απέναντι στη Λίβερπουλ, με τον Μικέλ Αρτέτα να τον αποθεώνει.

Ο Χρήστος Τζόλης επέστρεψε στην αγωνιστική δράση, ξεκίνησε βασικός για την Άρσεναλ και πραγματοποίησε μία εξαιρετική εμφάνιση, σε ένα ματς που οι «κανονιέρηδες» πήραν μία ιστορική νίκη με 1-0 απέναντι στη Λίβερπουλ στο Άνφιλντ, για την 9η αγωνιστική της Premier League.

Ο Έλληνας διεθνής δεν είχε αγωνιστεί από τότε που τραυματίστηκε σε ένα ματς της Εθνικής απέναντι στην Ολλανδία πριν από ένα μήνα για το Nations League.

Αυτή λοιπόν ήταν και μία ευχάριστη έκπληξη, με τον Μικέλ Αρτέτα να του δίνει φανέλα βασικού και δικαιώθηκε για αυτή του την απόφαση. Πιο συγκεκριμένα, ο Τζόλης έβαλε δύσκολα στον Άλισον στο 73' και παραλίγο να δημιουργήσει και δεύτερο γκολ για την Άρσεναλ.

«Ήταν και πάλι η ενέργεια που έδειξε στις προπονήσεις. Όταν τον ρώτησα πόσο σίγουρος ήταν, είχαμε επίσης ένα ζήτημα με τον Εζε και ήταν πραγματικά απίστευτο το γεγονός ότι βρέθηκε σήμερα στην αποστολή. Θέλω να δώσω τα εύσημα σε ολόκληρο το ιατρικό επιτελείο και την ομάδα φυσικής κατάστασης, γιατί αυτό που κάνουν με αυτούς τους παίκτες είναι απίστευτο. Κάθε τρεις ημέρες καταφέρνουν να διατηρούν τους πάντες σε αυτό το επίπεδο», ανέφερε ο Μικέλ Αρτέτα για τον διεθνή εξτρέμ μετά τον αγώνα.

«Αυτές είναι μερικές φορές οι λεπτομέρειες που καθορίζουν αν θα κερδίσεις έναν ποδοσφαιρικό αγώνα, το αν δηλαδή έχεις έναν παίκτη διαθέσιμο ή όχι. Αξίζουν πραγματικά τα εύσημα. Όσο για τον Χρήστο, είναι απίστευτος. Δεν ήθελε να βγει από το γήπεδο, ήθελε να ολοκληρώσει το παιχνίδι. Πήραμε κάποια ρίσκα και σε εκείνο το σημείο αποφασίσαμε ότι ήταν αρκετό», πρόσθεσε ο τεχνικός της Άρσεναλ.