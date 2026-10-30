Δημοσίευμα του Athletic αναφέρει πως η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ εξετάζει σοβαρά την περίπτωση απόκτησης του Ντόμινικ Κάλβερτ-Λιούιν.

Ο αγωνιστικός κατήφορος της Μάνστεστερ Γιουνάιτεντ συνεχίζει και στην τρέχουσα αγωνιστική περίοδο, με τον Μάικλ Κάρικ και τους ποδοσφαιριστές του να βρίσκονται στα πολύ... χαμηλά του βαθμολογικού πίνακα της Premier League.

Οι Κόκκινοι Διάβολοι με 7 βαθμούς έπειτα από 8 αγωνιστικές, είναι μόλις στο +1 από την επικίνδυνη ζώνη, με το σκοράρισμα να αποτελεί ένα από τα ζητήματα που είναι προς επίλυση, αφού στο ενεργητικό της έχει 10 γκολ, δηλαδή κάτα παραπάνω από 1 ανά αγώνα.

Στο πλαίσιο αυτό και φυσικά σε συνδυασμό με την όλη συζήτηση γύρω από το κλαμπ, δημοσίευμα του Athletic αναφέρει πως ο σύλλογος του Μάντσεστερ σκέφτεται να στραφεί στη λύση του Ντόμινικ Κάλβερτ-Λιούιν για την επόθεση.

Ο 29χρονος στράικερ της Λιντς έχει κάνει καλή εκκίνηση με 4 γκολ στις 8 πρώτες αγωνιστικές, ενώ συνολικά μετράει 10 σε ισάριθμα παιχνίδια αυτή τη σεζόν που «τρέχει».