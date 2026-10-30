Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ: Στη λίστα της ο Κάλβερτ-Λιούιν
Ο αγωνιστικός κατήφορος της Μάνστεστερ Γιουνάιτεντ συνεχίζει και στην τρέχουσα αγωνιστική περίοδο, με τον Μάικλ Κάρικ και τους ποδοσφαιριστές του να βρίσκονται στα πολύ... χαμηλά του βαθμολογικού πίνακα της Premier League.
Οι Κόκκινοι Διάβολοι με 7 βαθμούς έπειτα από 8 αγωνιστικές, είναι μόλις στο +1 από την επικίνδυνη ζώνη, με το σκοράρισμα να αποτελεί ένα από τα ζητήματα που είναι προς επίλυση, αφού στο ενεργητικό της έχει 10 γκολ, δηλαδή κάτα παραπάνω από 1 ανά αγώνα.
Στο πλαίσιο αυτό και φυσικά σε συνδυασμό με την όλη συζήτηση γύρω από το κλαμπ, δημοσίευμα του Athletic αναφέρει πως ο σύλλογος του Μάντσεστερ σκέφτεται να στραφεί στη λύση του Ντόμινικ Κάλβερτ-Λιούιν για την επόθεση.
Ο 29χρονος στράικερ της Λιντς έχει κάνει καλή εκκίνηση με 4 γκολ στις 8 πρώτες αγωνιστικές, ενώ συνολικά μετράει 10 σε ισάριθμα παιχνίδια αυτή τη σεζόν που «τρέχει».
Without Patrick Bamford, Leeds fell to pieces. Without Dominic Calvert-Lewin, you’d fear for them. Calvert-Lewin is fit and healthy, but even more worryingly for Leeds fans, Manchester United are interested in him. He is irreplaceable to Daniel Farke's Leeds side and it is no surprise the club are making the correct move to try and sign him to a new contract. Leeds, without a complete rejig and rethink, simply do not operate without Calvert-Lewin. To even countenance that in the middle of that tricky second season in the Premier League is a risk nobody should be willing to take. 📝 @awinehouse1 🔗 https://t.co/A2ysdRH31e— The Athletic | Football (@TheAthleticFC) October 29, 2026
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