Βουτιά στο κενό η Γιουνάιτεντ: Το τίμημα μίας πενταετίας γεμάτη λάθη και αρνητικά ρεκόρ

Δεν προσέχει για να... έχει η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, η οποία ακόμα πληρώνει τα μεταγραφικά της λάθη και την εν γένει διαχείριση, έχοντας ανακηρυχθεί ως η ομάδα με τον χειρότερο σχεδιασμό στην Ευρώπη!

Μία «διάκριση» αρνητική προστέθηκε, μαζί με όλα τα δεινά που έχουν βρει την Μάντσετσερ Γιουνάιτεντ τα τελευταία χρόνια, αλλά αυτό είναι μία άλλη συζήτηση.

Τώρα ήρθε και κάτι ακόμα, απόρροια των λαθών από πλευράς διοίκησης και όχι μόνο. Σύμφωνα με έρευνα του CIES Football Observatory, αποκαλύπτεται το μέγεθος της οικονομικής ζημιάς των «κόκκινων διαβόλων» την τελευταία πενταετία.

Από τον Άντονι και τον Σάντσο μέχρι και τον Χόιλουντ, οι ακριβές επενδύσεις δεν απέδωσαν καρπούς στην συγκεκριμένη ομάδα και η τεράστια απόσταση από τους άλλους ευρωπαϊκούς συλλόγους που διαχειρίζονται υποδειγματικά τις μεταγραφές τους, αποδεικνύει πως δεν πάει κάτι καλά με την πολιτική που ακολουθεί η άλλοτε κορυφαία ομάδα της Premier League.

Ο μεταγραφικός σχεδιασμός της ομάδας συνεχίζει να αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες πληγές του συλλόγου, με τα οικονομικά στοιχεία να αποκαλύπτουν μια ιδιαίτερα ανησυχητική εικόνα. Οι «κόκκινοι διάβολοι» βρίσκονται στην τελευταία θέση της ευρωπαϊκής κατάταξης του CIES Football Observatory, έχοντας καταγράψει απώλειες που φτάνουν τα... 334 εκατομμύρια λίρες (405 εκατ. σε ευρώ) μέσα στην τελευταία πενταετία.

Το ποσό προφανώς και προκαλεί εντύπωση, ειδικά αν αναλογιστεί κανείς τα χρήματα που έχει διαθέσει και σπαταλήσει ο σύλλογος για την ενίσχυση του ρόστερ του.

Η συγκεκριμένη μελέτη δεν περιορίζεται μόνο στις εν λόγω δαπάνες, αλλά περιγράφει και τη διαφορά ανάμεσα στα ποσά αγοράς και πώλησης, καθώς και τη μεταβολή της αξίας των ποδοσφαιριστών που παραμένουν στην ομάδα.

Και κάπως έτσι αποτυπώνεται ξεκάθαρα το πραγματικό μέγεθος του προβλήματος. Περίπου 156 εκατομμύρια λίρες αφορούν τις απώλειες από τις μεταγραφές, ενώ επιπλέον 184 εκατομμύρια προέρχονται από την υποχώρηση της αξίας των παικτών του υπάρχοντος ρόστερ. Αλλά γιατί;

Λεφτά χωρίς ουσία

Υπάρχουν συγκεκριμένα παραδείγματα που αντικατοπτρίζουν σε μεγάλο βαθμό αυτή την εικόνα. Ο Άντονι για παράδειγμα, που πλέον είναι καθοριστικός για την Μπέτις, αποκτήθηκε από τον Άγιαξ έναντι 85 εκατομμυρίων λιρών, όμως η αποχώρησή του από το Μάντσεστερ απέφερε μόλις 21,7 εκατομμύρια. Ανάλογη περίπτωση αποτελεί ο Τζέιντον Σάντσο, για τον οποίο η Γιουνάιτεντ πλήρωσε 73 εκατομμύρια λίρες στην Ντόρτμουντ και τώρα δεν μπορεί να τον αξιοποιήσει, καθώς παραμένει ελεύθερος. Σημαντικό κόστος είχε και ο Ράσμους Χόιλουντ, που πλέον πραγματοποιεί εξαιρετική πορεία στη Νάπολι, ενώ στη λίστα των ακριβών μεταγραφών που δεν δικαίωσαν τις προσδοκίες, βρίσκονται ακόμη οι Αντρέ Ονάνα, Μέισον Μάουντ και Ζίρκζι.

Υπάρχουν και καλοί διαχειριστές

Στον αντίποδα, άλλοι ευρωπαϊκοί σύλλογοι αποδεικνύουν ότι οι σωστές μεταγραφικές επιλογές μπορούν να μετατραπούν σε τεράστιο οικονομικό όφελος. Στην κορυφή της λίστας βρίσκεται η Άιντραχτ Φρανκφούρτης με θετικό ισοζύγιο 441 εκατομμυρίων λιρών, ενώ ακολουθούν η Ρεάλ Μαδρίτης με 440 εκατομμύρια και η Παρί Σεν Ζερμέν με 394 εκατομμύρια.

Μεταξύ αυτών είναι και η Μάντσεστερ Σίτι, η οποία εμφανίζει κέρδος 374 εκατομμυρίων λιρών. Θετικό απολογισμό έχουν επίσης οι Μπόρνμουθ, Μπράιτον και Μπρέντφορντ, επιβεβαιώνοντας τη σημασία του σωστού μεταγραφικού σχεδιασμού.

Και δεν είναι η μόνη

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ μπορεί να μην συνήλθε ποτέ μετά την αποχώρηση του Σερ Άλεξ Φέργκιουσον, δεν βρήκε ποτέ την αγωνιστική της ταυτότητα και δεν κατάφερε επίσης να έχει ένα σταθερό διοικητικό σύστημα, ενώ τα 334 εκατομμύρια λίρες αποτελούν ακόμη μία ηχηρή προειδοποίηση.

Πάντως, η Γιουνάιτεντ δεν είναι η μόνη ομάδα της Premier League με αρνητικό μεταγραφικό ρεκόρ. Η Τότεναμ είναι επίσης ένα τέτοιο παράδειγμα. Εξίσου λάθος χειρισμοί, τεράστιες δαπάνες για μεγάλα ονόματα, με αποτέλεσμα την μείωση της αξίας της κατά 157 εκατομμύρια λίρες.