Εφιάλτης για τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ: Ισοφάρισε το αρνητικό της σερί από το 1988

Έναν κατηφορικό δρόμο δίχως τέλος διανύει η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, η οποία «αγνοεί» τη νίκη και κατέγραψε ιστορικό αρνητικό σερί.

Η ήττα με 2-0 από την Τσέλσι στην Premier League ήρθε να επιβεβαιώσει την αγωνιστική κατάρρευση της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, η οποία δεν έχει καμία επαφή με τη νίκη εδώ και εννέα διαδοχικές αναμετρήσεις σε όλες τις διοργανώσεις.

Το συγκεκριμένο αρνητικό σερί παίρνει μεγαλύτερες διαστάσεις, καθώς αν αναλογιστεί κανείς ότι η τελευταία φορά που η Γιουνάιτεντ βρέθηκε σε παρόμοια κατάσταση ήταν πριν από... 38 χρόνια.

Πίσω στο 1988, στα πρώτα χρόνια του Σερ Άλεξ Φέργκιουσον στον πάγκο, ο σύλλογος είχε μείνει επίσης εννέα παιχνίδια χωρίς καμία νίκη.

Ωστόσο, διαφορά παρουσιάζει ο τρόπος με τον οποίο διαμορφώθηκαν τα δύο αρνητικά σερί. Επί Μάικλ Κάρικ, η Γιουνάιτεντ μετρά έξι ήττες και τρεις ισοπαλίες, ενώ το 1988 είχε απολογισμό δύο ήττες και επτά ισοπαλίες.

Όπως και να έχουν τα πράγματα, οι αριθμοί αποτυπώνουν το μέγεθος του προβλήματος, με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ να βρίσκεται αντιμέτωπη με μία μεγάλη κρίση.