Γουέστ Χαμ: Ο αρχηγός της Κ21 σκόραρε από τη σέντρα δύο φορές σε ένα ημίχρονο
Ένα από τα πιο εντυπωσιακά σκηνικά της φετινής χρονιάς σημειώθηκε στην Αγγλία, κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης της Κ21 της Γουέστ Χαμ με την αντίστοιχη ομάδα της Μπέρνλι (3-1) για την Premier League 2.
Πρωταγωνιστής ήταν ο 19χρονος αρχηγός των «σφυριών», Πρέστον Φέρον, ο οποίος τράβηξε τα βλέμματα από ολόκληρο το γήπεδο, εκθέτοντας δύο φορές τον αντίπαλο τερματοφύλακα.
Η αρχή έγινε στο 35ο λεπτό, όταν ο νεαρός επιθετικός εκμεταλλεύτηκε την θέση που βρισκόταν ο τερματοφύλακας της Μπέρνλι, μακριά από την εστία του και με ένα μακρινό σουτ διαμόρφωσε το 2-0.
Αυτό όμως δεν ήταν αρκετό καθώς ο Φερόν ξαναχτύπησε στο 49' δοκιμάζοντας ξανά την τύχη του από παρόμοια απόσταση, πετυχαίνοντας το 3-0 με τον ίδιο εντυπωσιακό τρόπο.
MUST WATCH: Preston Fearon has scored TWO goals from the halfway line for West Ham U21s this evening 🤯 https://t.co/AMpVJNCtnQ— Central (@WestHam_Central) October 23, 2026
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