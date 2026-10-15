Μαυροπάνος: «Τρύπωσε» στην καλύτερη 5άδα των σκόρερ της Championship
Εντυπωσιάζει ο Ντίνος Μαυροπάνος στο Championship της Αγγλίας έχοντας ξεκινήσει τη σεζόν με αριθμούς που μοιάζουν περισσότερο με ενός επιθετικού παρά κεντρικού αμυντικού.
Ο Έλληνας στόπερ μετά το τελευταίο του τέρμα απέναντι στη Λίνκολν έφτασε τα 5 συνολικά γκολ σε 9 ματς τη φετινή σεζόν, και έτσι ανέβηκε στην 4η θέση στην λίστα των σκόρερ στη δεύτερη κατηγορία Αγγλίας.
Άξιο αναφοράς είναι ότι μπροστά του βρίσκονται μόλις τρεις επιθετικοί. Ο λόγος για τον Γουίλ Λάνκσιρ, ο οποίος αγωνίζεται στη Μίντλεσμπρο και μετρά 8 γκολ σε 10 συμμετοχές, τον Κάιλ Λάριν της Σαουθάμπτον με 7 γκολ σε 10 συμμετοχές αλλά και τον συμπαίκτη του και αρχηγό της Γουέστ Χαμ, Τζάροντ Μπόουεν που έχει καταφέρει να σκοράρει 6 φορές σε 10 συμμετοχές.
Το εντυπωσιακό στοιχείο της παρουσίας του στη λίστα είναι η «αντισυμβατική» του θέση, καθώς μάλιστα είναι ο μόνος αμυντικός στην κορυφαία 20άδα, καταφέρνοντας να «τρυπώσει» ανάμεσα στα μεγάλα ονόματα της επίθεσης.
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