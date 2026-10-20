Με αλλαγές ανακοίνωσε την ενδεκάδα της Μάντσεστερ Σίτι για το ματς κόντρα στην ΑΕΚ ο Έντσο Μαρέσκα, με τον Έρλινγκ Χάαλαντ να μένει μεταξύ άλλων στον πάγκο.

Μάντσεστερ Σίτι και ΑΕΚ κοντράρονται στο «Έτιχαντ» στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής της League Phase του Champions League, με τους Citizens να ψάχνουν την επιστροφή στα τρίποντα μετά τη βαριά ήττα με 4-2 από την Παρί Σεν Ζερμέν την προηγούμενη εβδομάδα.

Ο Έντσο Μαρέσκα πάντως έδωσε ψήφο εμπιστοσύνης στο rotation για το παιχνίδι απέναντι στην Ένωση, ιδίως στην επιθετική γραμμή. Έρλινγκ Χάαλαντ, Εντιαγέ και Ντοκού έμειναν, άλλωστε, στον πάγκο, με τον Ιταλό να δίνει τόπο στα νιάτα για την εμπροσθοφυλακή.

Κάτω από τα δοκάρια βρίσκεται ο Τζίτζι Ντοναρούμα, με αμυντική τετράδα τους Λιούς, Κουσάνοφ, Ρούμπεν Ντίας και Γκβάρντιολ. Στον άξονα σχηματίζεται το δίδυμο των Άντερσον και Έντσο Φερνάντες, όμως στην επίθεση υπάρχουν εκπλήξεις.

Σερκί και Φόντεν βρίσκονται στην ενδεκάδα, μαζί με τον Βραζιλιάνο Άλαν των δυο φετινών συμμετοχών. Σύμφωνα πάντως με το γράφημα της UEFA, το κενό του Χάαλαντ θα κληθεί να καλύψει πιθανότατα ο 17χρονος, Φλόιντ Σαμπά, ο οποίος πραγματοποιεί το ντεμπούτο του με την πρώτη ομάδα των Citizens στο Champions League. Ειδάλλως, ένας εκ των Φόντεν ή Σερκί θα μπορούσε να έχει τον ρόλο ψευτοεννιαριού.

Μάντσεστερ Σίτι: Ντοναρούμα, Λιούις, Κουσάνοφ, Ρούμπεν Ντίας, Γκβάρντιολ, Άντερσον, Έντσο Φερνάντες, Άλαν, Σερκί, Φόντεν, Σαμπά