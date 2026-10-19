Η Μπρέντφορντ ανακοίνωσε πως θα κινηθεί νομικά κατά του οπαδού που πέταξε μία μπάλα ράγκμπι στον αγωνιστικό χώρο, κατά τη διάρκεια του στον αγώνα κόντρα στη Λίβερπουλ.

Η Μπρέντφορντ υποδέχθηκε το Σάββατο (17/10) την Λίβερπουλ για την 7η αγωνιστική της Premier League και ηττήθηκε με 2-1, παρότι προηγήθηκε λίγο πριν την ανάπαυλα του ημιχρόνου, χάρη στο γκολ του Λούις Πότερ και παράλληλα τελείωσε τον αγώνα με 9 παίκτες, εξαιτίας της αποβολής του Γιάρμολουκ και του Γιάνελτ.

Ωστόσο, ο αγώνας «στιγματίστηκε» από ένα περιστατικό που έλαβε χώρα κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης και δεν είχε να κάνει με το αγωνιστικό κομμάτι. Συγκεκριμένα, κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ένα βίντεο ενός ατόμου που φαίνεται να χτυπάει, από μια κοντινή ταράτσα, μια μπάλα του ράγκμπι στο στάδιο «Gtech Community Stadium», η οποία έκανε γκελ και κατέληξε στη μέση του αγωνιστικού χώρου.

Un supporter a tenté d'envoyer un ballon de rugby sur le terrain lors du match entre Brentford et Liverpool depuis le toit d'un immeuble ! 😶 Brentford a publié un communiqué à ce sujet et annonce avoir transmis l'affaire à la police : "Le Brentford Football Club a été informé d'un incident survenu lors du match de samedi contre Liverpool, au cours duquel un objet a été projeté d'une certaine hauteur vers le terrain. Un tel comportement est dangereux et potentiellement très nocif. L’affaire a été transmise à la police et le club apporte son soutien aux autorités compétentes dans leur enquête afin d’identifier les responsables et de prendre les mesures appropriées, pouvant aboutir à des poursuites pénales. La sécurité des supporters, du personnel, des joueurs et des officiels les jours de match est primordiale, et le club soutiendra tous les efforts déployés pour garantir que des mesures soient prises." https://t.co/b6IOiZR04M — Instant Foot ⚽️ (@lnstantFoot) October 19, 2026

Οι «μέλισσες» με ανακοίνωση τους, γνωστοποίησαν τώρα πως επικοινώνησαν με την αστυνομία του Λονδίνου, με σκοπό τον εντοπισμό του δράστη, ο οποίος, όπως τόνισε ο σύλλογος, δεν αποκλείεται να διωχθεί ποινικά.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Μπρέντφορντ:

«Η Μπρέντφορντ υποστηρίζει την αστυνομική έρευνα μετά την εκτόξευση αντικειμένου από ύψος προς τον αγωνιστικό χώρο κατά τη διάρκεια του αγώνα του Σαββάτου εναντίον της Λίβερπουλ.

Μια τέτοια συμπεριφορά είναι επικίνδυνη και ενδεχομένως πολύ επιβλαβής. Το θέμα έχει παραπεμφθεί στην αστυνομία και ο σύλλογος υποστηρίζει τις αρμόδιες αρχές στην έρευνά τους για να βοηθήσουν στον εντοπισμό των υπευθύνων και στη λήψη κατάλληλων μέτρων, τα οποία ενδέχεται να οδηγήσουν σε ποινική δίωξη.

Η ασφάλεια των οπαδών, του προσωπικού, των παικτών και των διαιτητών την ημέρα του αγώνα είναι ύψιστης σημασίας και ο σύλλογος θα υποστηρίξει όλες τις προσπάθειες για να διασφαλιστεί η λήψη μέτρων».