Ένας φίλος της Μπράιτον προέβλεψε, με κάποιον τρόπο, ότι ο Ντιέγκο Γκόμες θα σκοράρει από το κέντρο στο ματς με την Κρίσταλ Πάλας.

Η Μπράιτον συνεχίζει ακάθεκτη την εντυπωσιακή της πορεία, καθώς διέλυσε με 5-0 την Κρίσταλ Πάλας και παρέμεινε στην τρίτη θέση της βαθμολογίας της Premier League έχοντας την κορυφαία επίθεση στην κατηγορία με 23 τέρματα σε επτά αγωνιστικές.

Και μπορεί το δικό μας βλέμμα να ήταν στραμμένο στον Μπάμπη Κωστούλα, που είχε γκολ και ασίστ, εντούτοις στα social media, το πρόσωπο του αγώνα είναι ξεκάθαρα ο... HurzelersHat! Πρόκειται για λογαριασμό φίλου των Γλάρων, ο οποίος με κάποιον τρόπο, είχε προβλέψει ότι ο Ντιέγκο Γκόμες θα σκοράρει από το κέντρο!

Δύο μέρες πριν την αναμέτρηση, ο εν λόγω χρήστης του Twitter είχε γράψει πως «η Κυριακή θα ήταν μία καλή στιγμή για να σκοράρει ο Ντιέγκο Γκόμες από τη γραμμή του κέντρου». Πράγματι, ο Παραγουανός χαφ σημείωσε ένα απίθανο γκολ από τα 51 μέτρα στο έβδομο μόλις λεπτό της αναμέτρησης, με τη δημοσίευση του... μέντιουμ να γίνεται αναμενόμενα viral!

Τη δεδομένη χρονική στιγμή, το post έχει πάνω από τρία εκατομμύρια προβολές και 40.000 likes, με τον οπαδό της Μπράιτον να αποκαλύπτει πως, δυστυχώς, δεν είχε ποντάρει ούτε μία λίρα στο να επαληθευτεί η πρόβλεψή του...

Sunday would be a great time for Diego Gomez to score from the half way line — HurzelersHat🧢 (@HurzelersHat) October 16, 2026