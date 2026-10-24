Το FourFourTwo αφιερώνει εκτενές άρθρο του στον Μπάμπη Κωστούλα, χαρακτηρίζοντάς τον ως κορυφαίο νέο της Premier League.

Η αποθέωση που γνωρίζει ο Μπάμπης Κωστούλας τη φετινή σεζόν στην Αγγλία δεν έχει σταματημό, καθώς μετά τα αποθεωτικά σχόλια που λαμβάνει έπειτα από κάθε αγώνα της Μπράιτον, ήρθε ακόμη μια... αναγνώριση.

Ένα από τα πιο γνωστά αθλητικά μέσα της Ευρώπης, το FourFourTwo, αποφάσισε να αφιερώσει ένα εκτενές άρθρο στον πρώην επιθετικό του Ολυμπιακού, το οποίο μάλιστα τιτλοφόρησε ως εξής: «Ο Χαράλαμπος Κωστούλας είναι ο καλύτερος νεαρός παίκτης στην Premier League», ενώ συνεχίζει αναφέροντας «Ξεχάστε τον Κόμπι Μέινου και τον Λούις Σκέλι».

Μέσα, το εν λόγω κείμενο εξηγεί πως ο 19χρονος έχει εξελιχθεί σε βασικό γρανάζι της μηχανής του Φαμπιάν Χίρτσελερ, έχοντας συμμετοχή στα 5 από τα 23 γκολ των Γλάρων σε επίπεδο πρωταθλήματος, ενώ παράλληλα «φωτίζει» και τις υπόλοιπες δουλειές που κάνει στον αγωνιστικό χώρο ο Babistuta.

«Επικεφαλής στην πίεση βρίσκεται ο ίδιος ο Κωστούλας – ο διεθνής Έλληνας επιθετικός έχει καταγράψει 12 τέτοιες ενέργειες. Δεν πρόκειται απλώς για την αποδοχή του αγωνιστικού πλάνου του Χίρτσελερ, αλλά για το γεγονός ότι ο παίκτης αποδεικνύεται ο –σχεδόν– ιδανικός επιθετικός για το συγκεκριμένο σύστημα. Με ύψος 1,85 μ., διαθέτει το κατάλληλο σωματότυπο για να αποτελέσει το σημείο αναφοράς στη διάταξη 4-2-3-1 που προτιμάται.

Καθώς οι Γλάροι συνεχίζουν την ανοδική τους πορεία, το ίδιο συμβαίνει και με τον νεαρό Έλληνα επιθετικό, ο οποίος ανταποκρίθηκε με άνεση στη ραγδαία εξέλιξή του, φτάνοντας να αποτελεί τη βασική επιλογή στην επίθεση μιας ομάδας της Premier League που βρίσκεται σε εξαιρετική φόρμα. Θα μπορούσε κανείς να υποστηρίξει ότι ο Κωστούλας είναι ο καλύτερος νεαρός παίκτης της κατηγορίας. Θα δυσκολευόταν πολύ κανείς να βρει κάποιον που να διαφωνεί με αυτή την άποψη» καταλήγει το άρθρο.