Κοστίνια: «Στον Ολυμπιακό η ισοπαλία ήταν σαν ήττα, δεν μας έλεγαν ούτε ''καλημέρα''»

Ο Ζοάο Κοστίνια παραχώρησε συνέντευξη, όπου μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στον Ολυμπιακό και τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.

Στην Αγγλία για λογαριασμό της Μπράιτον συνεχίζει την καριέρα του ο Ζοάο Κοστίνια, με τον πρώην δεξιό μπακ του Ολυμπιακού να γίνεται ξανά συμπαίκτης με τον Μπάμπη Κωστούλα, μετά τη συνύπαρξή τους στους Πειραιώτες.

Ο Πορτογάλος αμυντικός μπορεί να μην αποτελεί βασικό γρανάζι των Γλάρων, έχοντας 10 συμμετοχές με 405 αγωνιστικά λεπτά σε όλες τις διοργανώσεις, ωστόσο σιγά σιγά προσαρμόζεται στην πραγματικότητα του αγγλικού ποδοσφαίρου και της Premier League.

Μιλώντας στο flashscore, ο 26χρονος εξήγησε ότι απολαμβάνει την κάθε ημέρα και συνεχώς μαθαίνει πράγματα, που τον βοηθούν να αναπτυχθεί και να βελτιωθεί ποδοσφαιρικά αλλά και ατομικά. Ερωτηθείς για τους προπονητές που του... έμειναν περισσότερο έως τώρα, ο Κοστίνια αναφέρθηκε στον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, χαρακτηρίζοντάς τον ως έναν απίστευτο άνθρωπο που τον πίστεψε και εκείνος τον δικαίωσε.

«Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ είναι κάπως "παλιάς σχολής" από ορισμένες απόψεις, αλλά είναι ένας απίστευτος άνθρωπος. Ο χαρακτήρας του είναι εξαιρετικός. Μπορεί να χτίσει ισχυρούς δεσμούς με τους παίκτες κατά τη διάρκεια των προπονήσεων και μας ωθεί διαρκώς να δίνουμε τον καλύτερό μας εαυτό.

Όταν ήμουν διστακτικός σχετικά με το αν έπρεπε να έρθω στον Ολυμπιακό, εκείνος πίστεψε σε εμένα και στη δουλειά μου. Κατέκτησα το ελληνικό πρωτάθλημα, το Κύπελλο και το Σούπερ Καπ, ενώ αγωνίστηκα επίσης στο Europa League και στο Champions League».

Ύστερα, αναφερόμενος στους Ερυθρόλευκους, ο Πορτογάλος εξήγησε ότι το ελληνικό πρωτάθλημα δεν είναι καλύτερο από εκείνο της πατρίδας του, ενώ στη συνέχεια τόνισε πως οι απαιτήσεις στον Ολυμπιακό ήταν τεράστιες, με αποτέλεσμα μια ισοπαλία να θεωρείται σαν... ήττα και τον κόσμο να μη λέει ούτε «καλημέρα». Αναφέρθηκε επίσης σε Μουζακίτη και Κωνσταντέλια.

«Δεν θα έλεγα ότι το ελληνικό πρωτάθλημα είναι καλύτερο από το πορτογαλικό, αλλά το επίπεδο δεν διαφέρει πολύ. Πρόκειται για ένα πολύ δυνατό και ανταγωνιστικό πρωτάθλημα.

Στον Ολυμπιακό, οι απαιτήσεις είναι τεράστιες και, όταν φέρνουμε ισοπαλία, είναι σαν να έχουμε χάσει. Όταν συμβαίνει αυτό, ο κόσμος δεν σου λέει ούτε "καλημέρα"· σε κοιτάζουν με διαφορετικό βλέμμα.

Φέραμε ισοπαλία σε έναν εντός έδρας αγώνα για το Europa League εναντίον της Ρέιντζερς και την επόμενη μέρα είχαμε προπόνηση. Δεν μας χαιρέτησαν και μας κοιτούσαν με καχυποψία.

Όσον αφορά τους νεαρούς παίκτες, είχαμε αρκετά ταλέντα στο ρόστερ του Ολυμπιακού, όπως ο Χρήστος Μουζακίτης, ο οποίος βρίσκεται πλέον στη Χαλ Σίτι. Δεν είναι εύκολο για έναν παίκτη να προέλθει από τις ακαδημίες και να κάνει το ντεμπούτο του στην πρώτη ομάδα, καθώς οι απαιτήσεις είναι πάντα υψηλές και είμαστε υποχρεωμένοι να κερδίζουμε κάθε παιχνίδι.

Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας, ο οποίος βρίσκεται τώρα στην Μπορούσια Ντόρτμουντ και υπέστη σοβαρό τραυματισμό, είναι ένας παίκτης που αξίζει να προσέξει κανείς. Τον αντιμετώπισα όταν αγωνιζόταν στον ΠΑΟΚ και με δυσκόλεψε πολύ σε δύο περιπτώσεις. Το παιδί διαθέτει τεράστια ποιότητα».