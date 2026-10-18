Στο μεταγραφικό «ραντάρ» της Τότεναμ ο Παυλίδης

Ο Βαγγέλης Παυλίδης έχει ξεκινήσει με εντυπωσιακό τρόπο τη φετινή σεζόν στην Μπενφίκα, με τις εξαιρετικές επιδόσεις του στο σκοράρισμα να προκαλούν το έντονο ενδιαφέρον της Τότεναμ.

Η πορεία της Τότεναμ στο ξεκίνημα της αγωνιστικής περιόδου δεν ανταποκρίνεται στις προσδοκίες, με τα αποτελέσματα και τη βαθμολογική της συγκομιδή να δημιουργούν προβληματισμό. Παρότι το περασμένο καλοκαίρι δαπάνησε σχεδόν 500 εκατομμύρια ευρώ για μεταγραφές, ο σύλλογος του Λονδίνου σχεδιάζει νέες κινήσεις ενόψει Ιανουαρίου, έχοντας ψηλά στην ατζέντα του την απόκτηση ενός ακόμη κεντρικού επιθετικού.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του «TEAMtalk», οι Λονδρέζοι έχουν ξεχωρίσει πέντε ποδοσφαιριστές για τη θέση του σέντερ φορ, με τον Βαγγέλη Παυλίδη να συγκαταλέγεται ανάμεσα στις επιλογές τους. Μάλιστα, προηγούμενα ρεπορτάζ του αγγλικού Τύπου έχουν παρουσιάσει τον Έλληνα διεθνή ως τον βασικό μεταγραφικό στόχο του συλλόγου για την κορυφή της επίθεσης.

Η προσπάθεια απόκτησής του, πάντως, μόνο εύκολη δεν προμηνύεται. Άστον Βίλα και Μπαρτσελόνα φέρονται επίσης να ενδιαφέρονται για τον 27χρονο φορ, ενώ σημαντικό εμπόδιο αποτελεί και η στάση της Μπενφίκα, η οποία δεν επιθυμεί να αποχωριστεί τον πρώτο της σκόρερ.

Άλλωστε, οι αριθμοί του Παυλίδη εξηγούν απόλυτα γιατί το όνομά του βρίσκεται στο προσκήνιο. Σε μόλις 15 εμφανίσεις τη φετινή σεζόν με τους «Αετούς» της Λισαβόνας, έχει ήδη σημειώσει 15 γκολ και έχει μοιράσει τέσσερις ασίστ, επιβεβαιώνοντας την καθοριστική παρουσία του στην επιθετική λειτουργία της πορτογαλικής ομάδας.

Παράλληλα, ο Έλληνας επιθετικός πρόσθεσε πρόσφατα ακόμη ένα σημαντικό επίτευγμα στο ενεργητικό του, φτάνοντας τα 75 γκολ με τη φανέλα της Μπενφίκα. Με αυτή την επίδοση καταλαμβάνει πλέον την τέταρτη θέση στη λίστα των κορυφαίων ξένων σκόρερ στην ιστορία του συλλόγου.