Ο Βαγγέλης Παυλίδης βρίσκεται σε απίστευτη φόρμα, καθώς με τη χθεσινή του επίδοση, βρέθηκε στην 4η θέση με τους κορυφαίους ξένους σκόρερ στην ιστορία της Μπενφίκα.

Δεν σταματάει να σκοράρει ο Βαγγέλης Παυλίδης, ο οποίος βρήκε ξανά δίχτυα για την Μπενφίκα στη χθεσινή (15/10) αναμέτρηση απέναντι στη Σέλτικ για το Europa League.

O Έλληνας επιθετικός πέρασε ως αλλαγή στο ματς και άφησε για άλλη μία φορά το αποτύπωμά του, αφού στο 89΄ πέτυχε ένα γκολ και διαμόρφωσε το τελικό 4-1 στη νίκη των «αετών».

Ο 27χρονος διεθνής μάλιστα, σημείωσε το 15ο του γκολ για φέτος, ενώ συνολικά μετρά 75 τέρματα και 21 ασίστ σε 125 παιχνίδια, μία επίδοση που τον φέρνει στην 4η θέση με τους κορυφαίους ξένους σκόρερ στην ιστορία της Μπενφίκα.

Για την ιστορία, στην κορυφή της συγκεκριμένης λίστας, βρίσκεται ο Όσκαρ Καρντόσο με 172 γκολ.

Αξίζει να σημειωθεί, πως μετά τη λήξη του αγώνα ο Κολομβιανός επιθετικός του πορτογαλικού συλλόγου, Τζον Ντουράν, μίλησε με τα καλύτερα λόγια για τον Βαγγέλη Παυλίδη:

«Δίνω τα πάντα για να βοηθήσω την ομάδα μου, αλλά όλοι ξέρουν ότι ο Παυλίδης είναι ο νούμερο ένα! Τα αξίζει όλα, έχει παίξει περισσότερο από εμένα».