Ασταμάτητος ο Κωστούλας: Μετά την ασίστ, πέτυχε και το 4-0 για την Μπράιτον

Δεν... κόβει με τίποτα ο Χαράλαμπος Κωστούλας, ο οποίος μετά την ασίστ στον Αγιάρι, σκόραρε για το 4-0 της Μπράιτον.

Ασταμάτητος είναι ο Χαραλάμπος Κωστούλας, ο οποίος μετά την απίθανη ασίστ με τακουνάκι που σέρβιρε στον Αγιάρι, πέτυχε και γκολ.

Η Μπράιτον υποδέχτηκε την Κρίσταλ Πάλας για την 7η αγωνιστική της Premier League και μέσα σε δέκα λεπτά από το ξεκίνημα, πήρε το προβάδισμα τριών τερμάτων. Η αρχή έγινε με το αυτογκόλ του Κάνβοτ, στο 7' ο Γκόμες με υπέροχο σουτ σκόραρε για το 2-0 και στο 10', ο Αγιάρι με ασίστ του Κωστούλα σημείωσε το 3-0.

Όσον αφορά τον 19χρονο, στο δεύτερο ημίχρονο του αγώνα και συγκεκριμένα στο 49', η μπάλα κόντραρε μετά από πλασέ του Αγιάρι στην περιοχή, ο Κωστούλας όμως ήταν εκεί και έγραψε το 4-0 για τους «Γλάρους».