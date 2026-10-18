Ασταμάτητος ο Κωστούλας: Μετά την ασίστ, πέτυχε και το 4-0 για την Μπράιτον
Ασταμάτητος είναι ο Χαραλάμπος Κωστούλας, ο οποίος μετά την απίθανη ασίστ με τακουνάκι που σέρβιρε στον Αγιάρι, πέτυχε και γκολ.
Η Μπράιτον υποδέχτηκε την Κρίσταλ Πάλας για την 7η αγωνιστική της Premier League και μέσα σε δέκα λεπτά από το ξεκίνημα, πήρε το προβάδισμα τριών τερμάτων. Η αρχή έγινε με το αυτογκόλ του Κάνβοτ, στο 7' ο Γκόμες με υπέροχο σουτ σκόραρε για το 2-0 και στο 10', ο Αγιάρι με ασίστ του Κωστούλα σημείωσε το 3-0.
Όσον αφορά τον 19χρονο, στο δεύτερο ημίχρονο του αγώνα και συγκεκριμένα στο 49', η μπάλα κόντραρε μετά από πλασέ του Αγιάρι στην περιοχή, ο Κωστούλας όμως ήταν εκεί και έγραψε το 4-0 για τους «Γλάρους».
| BRIGHTON ARE UNSTOPPABLE!!!!! THE FOURTH!!!! KOSTOULAS THE 19 YEAR OLD!!!! https://t.co/w7qIWgNNda— Kalshi FC (@KalshiFC) October 18, 2026
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