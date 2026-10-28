Σε δηλώσεις του, ο προπονητής της Μπράιτον αναφέρθηκε στην αγωνιστική άνοδο του Μπάμπη Κωστούλα, ενώ μίλησε και για τον Κοστίνια.

Η τρέχουσα αγωνιστική περίοδος έχει αρχίσει ονειρικά για τον Μπάμπη Κωστούλα, καθώς η δεύτερή του σεζόν στο Νησί και την Μπράιτον τον βρίσκει ως ένα εκ των βασικών «κομματιών» της ομάδας, με σπουδαία συνεισφορά στο σκοράρισμα.

Ο πρώην στράικερ του Ολυμπιακού μετράει ήδη 5 γκολ και 4 ασίστ σε 11 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, με 3 εξ' αυτών (γκολ και ασίστ) να έχουν επιτευχθεί σε επίπεδο Premier League. Οι φίλοι των Γλάρων έχουν αρχίσει και αποθεώνουν μαζικά τον νεαρό επιθετικό, ενώ και ορισμένα από τα πιο γνωστά βρετανικά ΜΜΕ τον χαρακτηρίζουν ως κορυφαίο νεαρό ποδοσφαιριστή της λίγκας.

Στο... πλευρό τους και ο τεχνικός της ομάδας, με τον Φάμπιαν Χίρτσελερ να εξηγεί πως ο Babistuta δεν έχει πλέον καμία σχέση με τον περσινό παίκτη που έκανε... πρεμιέρα στο αγγλικό ποδόσφαιρο. «Έχει εξελιχθεί πολύ, τον βλέπεις πόσο ''ανθεκτικός'' έχει γίνει στις προσωπικές μονομαχίες», ανέφερε σε δηλώσεις του.

Παράλληλα, μίλησε και για τον Κοστίνια, τον πρώην -επίσης- δεξιό μπακ των Πειραιωτών, εξηγώντας πως χρειάζεται να προσαρμοστεί περισσότερο σε τακτικά σημεία του αγώνα, καθώς είναι σε εξαιρετική φυσική κατάσταση. «Ο Κοστινιά ήρθε με αρκετά ανεπτυγμένα σωματικά χαρακτηριστικά. Μαζί του, πρέπει να δουλέψεις περισσότερο στο τεχνικό κομμάτι, στην εκτέλεση και στην κατανόηση του παιχνιδιού. Στην ουσία, πρόκειται για προσαρμογή στις ανάγκες του παίκτη: σε ποιο σημείο βρίσκεται τώρα και πού θέλουμε να τον φτάσουμε σε δύο-τρία χρόνια;»