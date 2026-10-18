Ο προπονητής της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Μάικλ Κάρικ, δήλωσε ότι η ομάδα του δεν απέχει πολύ από την κατάκτηση του πρωταθλήματος και πως είναι εφικτό να ανατρέψουν την κατάσταση.

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ έχει κάνει ένα κάκιστο ξεκίνημα τη φετινή σεζόν καθώς μετρά 1 νίκη, 3 ισοπαλίες και 2 ήττες στα πρώτα 9 ματς ως τώρα σε όλες τις διοργανώσεις, με αποτέλεσμα να βρίσκεται στην 14η θέση του πρωταθλήματος. Ωστόσο, ο τεχνικός των «Κόκκινων Διαβόλων», Μάικλ Κάρικ πιστεύει ότι δεν απέχουν τόσο πολύ από το να διεκδικήσουν τον τίτλο της Premier League όσο υποστηρίζουν οι επικριτές τους.

Πριν από δύο χρόνια, ο Ομάρ Μπεράντα παρουσίασε στους εργαζομένους του αγγλικού συλλόγου το «Project 150», περιγράφοντας ένα σχέδιο για την κατάκτηση της Premier League το 2028, χρονιά που συμπίπτει με την 150η επέτειο του συλλόγου.

Όταν ο 45χρονος προπονητής ρωτήθηκε αν θεωρεί ότι ο στόχος της κατάκτησης του πρωταθλήματος το 2028 είναι ρεαλιστικός, λαμβάνοντας υπόψη την πορεία του συλλόγου, απάντησε: «Νομίζω ότι εξαρτάται από το τι εννοείτε όταν μιλάτε για την κατεύθυνση προς την οποία κινείται αυτή τη στιγμή ο σύλλογος. Ξέρετε, έχουμε περάσει μια περίοδο κατά την οποία δεν καταφέραμε να κερδίσουμε ορισμένους αγώνες. Εντάξει; Αν δεν κάνω λάθος, βρισκόμαστε τέσσερις βαθμούς μακριά από την πρώτη τετράδα ή κάπου εκεί. Επομένως, είναι σημαντικό να βλέπουμε τα πράγματα στις σωστές τους διαστάσεις, καθώς στο ποδόσφαιρο τα δεδομένα μπορούν να αλλάξουν».

«Νομίζω ότι όταν αναλάβαμε τον Ιανουάριο, βρισκόμασταν πολύ πιο μακριά από την τρίτη θέση, αλλά τελικά καταφέραμε να τερματίσουμε τρίτοι. Επομένως, όλα εξαρτώνται από το σε τι επιλέγεις να εστιάσεις. Ξέρετε, αν επικεντρωθείς σε ορισμένα πράγματα, μπορεί να εντοπίσεις ζητήματα ή προβλήματα που πρέπει να διορθώσουμε. Αν, όμως, επικεντρωθείς σε όσα είναι εφικτά και σε αυτά που μπορούμε να πετύχουμε, τότε υιοθετείς μια εντελώς διαφορετική νοοτροπία. Η κατάκτηση της Premier League αποτελεί ένα τεράστιο βήμα για εμάς, φυσικά και είναι. Ωστόσο, είναι σίγουρα κάτι για το οποίο προσπαθούμε και πρέπει να συνεχίσουμε να πιέζουμε προς αυτή την κατεύθυνση».

«Ξέρετε, έχουμε κερδίσει έναν αγώνα στο Champions League και έχουμε χάσει έναν, σωστά; Εξακολουθούμε να συμμετέχουμε στη διοργάνωση και να έχουμε πιθανότητες να προχωρήσουμε. Παράλληλα, εξακολουθούμε να βρισκόμαστε στη μάχη της Premier League, με στόχο να τερματίσουμε στις πρώτες θέσεις. Αυτό αποτελεί μια πρόκληση και, εξαιτίας των αποτελεσμάτων, φαίνεται πως όλοι επικεντρώνονται στην αρνητική πλευρά των πραγμάτων. Εναπόκειται σε εμάς να αλλάξουμε την κατάσταση και να ξεπεράσουμε αυτή τη δύσκολη περίοδο. Στην πραγματικότητα, όμως, δεν απέχουμε τόσο πολύ από το να τα καταφέρουμε».

Όταν ρωτήθηκε για το αν είναι ενημερωμένος από την διοίκηση για το «Project 150», δήλωσε: «Νομίζω ότι, όταν βρίσκεσαι σε αυτόν τον ποδοσφαιρικό σύλλογο, ο στόχος είναι πάντα να κερδίζεις. Από τη δική μου οπτική, δεν υπάρχει συγκεκριμένο χρονικό περιθώριο για να συμβεί αυτό. Θέλουμε να το πετύχουμε το συντομότερο δυνατό. Και πιστεύω ότι καταλαβαίνουμε πως εξακολουθούμε να κάνουμε βήματα προόδου για να φτάσουμε εκεί. Νομίζω ότι έχω μιλήσει αρκετά γι' αυτό».

«Ξέρετε, προσπαθούμε να χτίσουμε μια ομάδα που θα μας οδηγήσει σε ένα επίπεδο στο οποίο δεν έχουμε βρεθεί εδώ και πάρα πολύ καιρό. Το γνωρίζω αυτό και, μερικές φορές, πρέπει να περάσεις μέσα από διαφορετικές διαδρομές και να ακολουθήσεις διαφορετικούς δρόμους για να φτάσεις στην κορυφή. Κατά κάποιον τρόπο, αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε μια τέτοια πορεία, προσπαθώντας να φτάσουμε εκεί. Προσπαθούμε να διαχειριστούμε την κατάσταση και θα εργαστούμε για να την ξεπεράσουμε. Θα το αντιμετωπίσουμε και θα προχωρήσουμε».