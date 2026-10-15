Ο άλλοτε προπονητής του Ολυμπιακού, Βίτορ Περέιρα, βρίσκεται στα «ραντάρ» της Φούλαμ, σε περίπτωση που οι Cottagers απολύσουν τον Άλβαρο Αρμπελόα.

Η Φούλαμ έχει ξεκινήσει με τον χειρότερο δυνατό τρόπο τη σεζόν της στην Premier League, καθώς μαζί με την Τότεναμ, είναι οι μοναδικές ομάδες στην κατηγορία που δεν έχουν πανηγυρίσει ακόμη νίκη και αυτή τη στιγμή βρίσκεται στην τελευταία θέση της βαθμολογίας, με 2 βαθμούς μετά από 6 αγωνιστικές.

Όπως είναι λογικό στο εσωτερικό του λονδρέζικου συλλόγου έχουν ήδη ξεκινήσει τη συζήτηση για τον αν ο Άλβαρο Αρμπελόα είναι ο ιδανικός άνθρωπος για να ηγηθεί της ομάδας, ενώ ρεπορτάζ του εξωτερικού τονίζουν πως η αναμέτρηση του Σαββάτου (17/10) κόντρα στην Χαλ θα κρίνει εν πολλοίς το μέλλον του Ισπανού τεχνικού στον πάγκο των «Cottagers».

Σε περίπτωση που ο πρώην προπονητής της Ρεάλ Μαδρίτης αποτελέσει παρελθόν από τη Φούλαμ, δύο είναι τα ονόματα που ακούγονται για τον αντικαταστάτη του. Ο ένας είναι ο επι χρόνια προπονητής της Μπρέντφορντ, Τόμας Φρανκ και ο άλλος, ο άλλοτε τεχνικός του Ολυμπιακού, ο Βίτορ Περέιρα.

🚨 Vitor Pereira wants to return to the Premier League for his next managerial job amid links with Fulham. The former Nottingham Forest and Wolves boss says the Premier League is his "focus" and he is waiting for an opportunity. Thomas Frank is currently the favourite to replace Alvaro Arbeloa if Fulham decide to make a managerial change. (Source: @talkSPORT) — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) October 15, 2026

Τελευταία δουλειά του Πορτογάλου στην Premier League ήταν στον πάγκο της Νότιγχαμ Φόρεστ, όταν αντικατέστησε τον Σον Ντάις στο προπονητικό επιτελείο τον περασμένο Φεβρουάριο.

Ο Περέιρα κέριδσε οκτώ από τους είκοσι αγώνες του ως προπονητής της Φόρεστ, συμπεριλαμβανομένου ενός αήττητου σερί 10 αγώνων σε όλες τις διοργανώσεις μεταξύ Μαρτίου και Μαΐου και αποχώρησε το καλοκαίρι, αφού πρώτα εξασφάλισε την παραμονή της ομάδας στην κατηγορία και παράλληλα έφτασε στα ημιτελικά του Europa League.