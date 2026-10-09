Οι Νορβηγοί αναφέρουν πως η Μάντσεστερ Σίτι δεν επέτρεψε στη Viaplay να κάνει ερωτήσεις στον Χάαλαντ αναφορικά με την ενοχή του συλλόγου για οικονομικές ατασθαλίες.

Μπορεί ο Έρλινγκ Χάαλαντ να προσπάθησε, μέσω της ιστοσελίδας της Μάντσεστερ Σίτι, να στείλει ένα μήνυμα αισιοδοξίας εν μέσω του... χειμάρρου που απειλεί να παρασύρει τους Πολίτες, ωστόσο την ίδια ώρα, ο βρετανικός σύλλογος προσπαθεί να αποτρέψει τον Νορβηγό από το να μιλήσει για την ενοχή του κλαμπ για σοβαρότατες οικονομικές παραβάσεις.

Όπως αναφέρουν οι Σκανδιναβοί, η Viaplay, που έχει τα τηλεοπτικά δικαιώματα της Premier League στη Νορβηγία, είχε εξασφαλίσει συνέντευξη του σταρ της Σίτι ενόψει της επιστροφής στη δράση και του ντέρμπι με τη Λίβερπουλ, εντούτοις δεν έγινε επιτρεπτό από τους ανθρώπους της αγγλικής ομάδας.

Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο Κρίστιαν Όμα, «θέλαμε, φυσιολογικά, να ρωτήσουμε τον Χάαλαντ περισσότερα πράγματα αναφορικά με την πρόσφατη καταδίκη της Μάντσεστερ Σίτι, κάτι που αναφέραμε πριν τη συνέντευξη και στην ομάδα, και στη λίγκα, όμως ούτε η Σίτι, ούτε καμία άλλη ομάδα της κατηγορίας δεν επέτρεψε να γίνουν σχετικές ερωτήσεις».

Σχολιάζοντας την υπόθεση, ο Ράινταρ Σόλι, μέλος του Δ.Σ. της Νορβηγικής Ομοσπονδίας Δημοσιογράφων, «τέτοια περιστατικά συμβαίνουν ολοένα και περισσότερο, είναι κατανοητή να μην θέλει ο Χάαλαντ να σχολιάσει την υπόθεση αλλά οι δημοσιογράφοι πρέπει να επιτρέπεται να κάνουν τις ερωτήσεις που επιθυμούν».