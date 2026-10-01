Αιχμηρή κριτική στον Γκουαρδιόλα: «Είτε είναι απατεώνας, είτε δεν έβλεπε μπροστά του»

H υπόθεση των οικονομικών παραβάσεων, έχει φέρει τη Σίτι στο μάτι του κυκλώνα, ωστόσο μαζί της, φαίνεται πως «παρασύρεται» και ο Γκουαρδιόλα, μ' ένα άρθρο των «Times» να τον βάζει στο στόχαστρο.

Αναμφίβολα, ο πρώην προπονητής της Μάντσεστερ Σίτι, Πεπ Γκουαρδιόλα έχει συνδέσει άρρηκτα το όνομά του με τους Πολίτες. Μαζί πανηγύρισαν τρόπαια, έζησαν στιγμές χαράς, αλλά και απογοητεύσεις, ενώ τώρα, χωρίς πλέον τον Ισπανό τεχνικό, ο σύλλογος καλείται να διαχειριστεί μία από τις πιο δύσκολες περιόδους της ιστορίας του.

Η Premier League επιβεβαίωσε ότι η ανεξάρτητη επιτροπή έκρινε ένοχη τη Μάντσεστερ Σίτι για όλες τις κατηγορίες που αφορούν τις σοβαρές παραβιάσεις των οικονομικών κανονισμών της διοργανώτριας του αγγλικού πρωταθλήματος, για εννέα σεζόν. Ο Πεπ Γκουαρδιόλα ανέλαβε το τιμόνι της ομάδας το 2016 και η υπόθεση συμπίπτει με τα δύο πρώτα χρόνια της θητείας του στο «Έτιχαντ».

Αυτό ακριβώς σχολιάζει και ο αρθρογράφος Μάθιου Σάιντ των «Times», σε ένα ιδιαίτερα αιχμηρό άρθρο γνώμης, στο οποίο θέτει το ερώτημα, κατά πόσο ο κορυφαίος προπονητής που έχει περάσει από την ομάδα του Μάντσεστερ, γνώριζε ή όχι τα όσα εκτυλίσσονταν στον σύλλογο.

Όπως σημειώνει στο άρθρο του, τα όσα γίνονται στη Σίτι επηρεάζουν και τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζονται οι επιτυχίες της περιόδου εκείνης.

«Είτε ο Πεπ γνώριζε και τότε δεν είναι ο οραματιστής ή ο θρύλος που παρουσιάζεται, αλλά ένας απατεώνας, είτε δεν γνώριζε και τότε πρόκειται για έναν άνθρωπο που δεν έβλεπε τι συνέβαινε μπροστά του», αναφέρει χαρακτηριστικά ο Σάιντ, δίνοντας μέσα από τις δικές του απόψεις τροφή για σκέψη.