Δημοσίευμα του «ESPN» υποστηρίζει πως η Μάντσεστερ Σίτι γνώριζε το πόρισμα της επιτροπής από το καλοκαίρι, αλλά αυτό δεν πτόησε στο μεταγραφικό «μέτωπο».

Με την πλάτη στον τοίχο βρίσκεται τις τελευταίες ημέρες η Μάντσεστερ Σίτι μετά το πόρισμα της ανεξάρτητης επιτροπής που ερευνούσε τις 115 περιπτώσεις οικονομικών παραβιάσεων!

Η Premier League επιβεβαίωσε την Τρίτη (29/9) πως οι Citizens κρίθηκαν ένοχοι για όλες τις σοβαρές καταγγελίες κι έχουν προθεσμία έως τις 2 Οκτωβρίου για να ασκήσουν έφεση, όμως δημοσίευμα του «ESPN» αποκαλύπτει πως το κλαμπ ήξερε το πόρισμα από πολύ νωρίτερα.

Συγκεκριμένα, το «ESPN» αναφέρει πως η Μάντσεστερ Σίτι έμαθε πως κρίθηκε ένοχη για πάνω από 100 περιπτώσεις οικονομικών παραβιάσεων από τον Ιούλιο του 2026, αλλά αυτό δεν πτόησε από το κινηθεί δυναμικά στο μεταγραφικό παζάρι και να ξοδέψει πάνω από μισό δισεκατομμύριο ευρώ.

Οι Citizens προχώρησαν σε βαρύγδουπες μεταγραφές, όπως εκείνες των Έλιοτ Άντερσον και Έντσο Φερνάντες από Νότιγχαμ και Τσέλσι αντίστοιχα, με το κόστος να ανέρχεται συνολικά στα 524 εκατομμύρια ευρώ για τις προσθήκες του θερινού παραθύρου.

Όλα αυτά τη στιγμή που οι ομάδες της Premier League σκέφτονται να περάσουν στην αντεπίθεση και να απαιτήσουν γιγαντιαίες αποζημιώσεις από τη Μάντσεστερ Σίτι, η οποία πλέον προσπαθεί να αμυνθεί σε πολλαπλά μέτωπα.