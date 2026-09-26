Ο πρόεδρος της Μάντσεστερ Σίτι, Καλντούν Αλ Μουμπαράκ, πήρε θέση για το πόρισμα ενοχής του κλαμπ και υποστήριξε πως η διαδικασία έχει ακόμα πολύ δρόμο μέχρι την επίλυση.

Με την πλάτη στον τοίχο βρίσκεται η Μάντσεστερ Σίτι μετά την αποκάλυψη του «Athletic» για το πόρισμα της ανεξάρτητης επιτροπής που εξετάζει 115 περιπτώσεις οικονομικών παραβιάσεων, καθώς οι Citizens κρίθηκαν ένοχοι για τις 114 εξ αυτών.

Οι τιμωρίες που θα ακολουθήσουν μπορεί να είναι βαριές για το κλαμπ, όμως προς το παρόν ο πρόεδρος του συλλόγου καλεί άπαντες να κάνουν υπομονή. Ο Καλντούν Αλ Μουμπαράκ συγκριμένα τόνισε μέσω ανοικτής επιστολής πως η διαδικασία έχει ακόμα μπροστά της πολύ δρόμο, ενώ συμπλήρωσε πως η Μάντσεστερ Σίτι είναι αποφασισμένη να αποδείξει την αθωότητά της.

Αναλυτικά όσα έγραψε:

«Είμαι μέλος αυτού του Συλλόγου εδώ και 18 χρόνια. Είχα το προνόμιο να βρίσκομαι μαζί σας στο Έτιχαντ, στο Γούμπλεϊ και στην Κωνσταντινούπολη. Αυτός ο σύλλογος σημαίνει πολλά για μένα και εσείς μου έχετε δείξει και πει — ξανά και ξανά — πόσο πολύ σημαίνει για εσάς η Μάντσεστερ Σίτι. Γι’ αυτό σας γράφω σήμερα.

Μετά τα δημοσιεύματα των μέσων ενημέρωσης την Παρασκευή, πολλοί από εσάς πιθανότατα περάσατε το βράδυ απαντώντας σε ερωτήσεις και σε μηνύματα από φίλους, οικογένεια και συναδέλφους. Το ίδιο έκανα κι εγώ.

Να τι είπα στην οικογένειά μου: Η διαδικασία της Premier League έχει ακόμη πολύ δρόμο να διανύσει και η πεποίθησή μας, καθώς και η αποφασιστικότητά μας να αποδείξουμε την αθωότητα του συλλόγου, παραμένουν εξίσου ισχυρές όπως όταν ξεκίνησε όλη αυτή η υπόθεση.

Υπάρχουν τόσα πολλά πράγματα που θα ήθελα να μπορώ να μοιραστώ μαζί σας, ώστε να κατανοήσετε γιατί αισθανόμαστε τόσο σίγουροι για τη θέση μας. Ωστόσο, η αυστηρή εμπιστευτικότητα της νομικής διαδικασίας και η αποφασιστικότητά μας να τη σεβαστούμε σημαίνουν ότι αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να το κάνω. Ακόμη και αυτή η επιστολή πέρασε από αρκετούς νομικούς ελέγχους, ώστε να διασφαλιστεί ότι συμμορφώνεται με τους σχετικούς κανόνες.

Σας ζητώ να διαβάσετε προσεκτικά την παρακάτω ανακοίνωση, την οποία δημοσιοποιήσαμε την Παρασκευή, καθώς και την ανακοίνωση που εκδώσαμε τον Φεβρουάριο του 2023 (επίσης παρακάτω). Κάθε λέξη έχει σημασία και εξακολουθεί να ισχύει.

Ενώ κάποιοι έσπευσαν να βγάλουν τα δικά τους συμπεράσματα και υπάρχει τόσος θόρυβος γύρω μας, τίποτα δεν έχει αλλάξει. Έχουμε αντιμετωπίσει και στο παρελθόν προκλήσεις όλοι μαζί και έχουμε βγει νικητές. Εξακολουθούν να υπάρχουν πολλοί που θέλουν να υπονομεύσουν τη δυναμική του Συλλόγου μας. Δεν θα τους δώσουμε αυτή την ευκαιρία.

Έχουμε μπροστά μας μερικές συναρπαστικές στιγμές μετά τη διακοπή για τις εθνικές ομάδες. Σε δύο εβδομάδες ταξιδεύουμε στο Άνφιλντ και στη συνέχεια υποδεχόμαστε την Παρί Σεν Ζερμέν στο Champions League, στο Έτιχαντ — στιγμές που μας δίνουν την ευκαιρία να γιορτάσουμε τη δύναμη της οικογένειας της Μάντσεστερ Σίτι.

Σας ευχαριστώ, όπως πάντα, για τη διαρκή υποστήριξή σας. Καλντούν Αλ Μουμπαράκ» τονίζεται χαρακτηριστικά στην επιστολή. Παρακάτω οι προηγούμενες ανακοινώσεις της Μάντσεστερ Σίτι που παραθέτει:

Η ανακοίνωση της Μάντσεστερ Σίτι το 2024

«Η διαδικασία της Premier League βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη, με σημαντικά στοιχεία να απομένουν να ολοκληρωθούν, και υπόκειται σε αυστηρή εμπιστευτικότητα. Ως εκ τούτου, η θέση της Μάντσεστερ Σίτι παραμένει συνεπής με την ανακοίνωση του Συλλόγου τον Φεβρουάριο του 2023.

Ο Σύλλογος έχει σεβαστεί με συνέπεια τη δέουσα διαδικασία επί οκτώ χρόνια, με την πεποίθηση ότι το Διοικητικό Συμβούλιο και η Εκτελεστική Διοίκηση της Premier League θα λειτουργούσαν ως ανεξάρτητος, αμερόληπτος και δίκαιος ρυθμιστικός φορέας, απαλλαγμένος από μεροληπτικές επιρροές».

Η ανακοίνωση της Μάντσεστερ Σίτι το 2023

«Η Μάντσεστερ Σίτι εκφράζει την έκπληξή της για την έκδοση αυτών των φερόμενων παραβάσεων των κανονισμών της Premier League, ιδιαίτερα δεδομένης της εκτεταμένης συνεργασίας και του τεράστιου όγκου λεπτομερούς υλικού που έχει παράσχει η Premier League (EPL).

Ο Σύλλογος καλωσορίζει την εξέταση της υπόθεσης από μια ανεξάρτητη Επιτροπή, η οποία θα εξετάσει αμερόληπτα το ολοκληρωμένο σώμα αδιάσειστων στοιχείων που υπάρχει προς υποστήριξη της θέσης του.

Ως εκ τούτου, προσβλέπουμε στην οριστική διευθέτηση αυτού του ζητήματος, μια για πάντα».