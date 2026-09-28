Ο Τζιμπρίλ Σισέ απάντησε στα σχόλια περί... στημένου αποτελέσματος στο περιβότητο Μάντσεστερ Σίτι - ΚΠΡ του 2012.

Στο επίκεντρο των συζητήσεων με αφορμή την «καταδίκη» της Μάνστεστερ Σίτι από το αρμόδιο όργανο της Premier League βρίσκεται τις τελευταίες ώρες ο Τζιμπρίλ Σισέ.

Ο άλλοτε στράικερ του Παναθηναϊκού πρωταγωνίστησε σε ένα στιγμιότυπο που γίνεται και πάλι viral και δεν είναι άλλο από το περιβότητο παιχνίδι των Πολιτών με την ΚΠΡ, τον Μάϊο του 2012, που εν τέλει χάρισε τον τίτλο στους γαλάζιους του Μάντσεστερ μετά από ένα μυθικό φινάλε και γκολ του Κουν Αγκουέρο στις καθυστερήσεις.

Στο εν λόγω παιχνίδι, οι ποδοσφαιριστές των φιλοξενούμενων παρότι προηγήθηκαν, έμαθαν πως σώθηκαν (σσ έπαιζαν για την παραμονή), με τον ρέφερι της αναμέτρησης, Μάικ Ντιν, να παραδέχεται σε podcast χρόνια αργότερα πως «Κάτι παράξενο συνέβη».

Μάλιστα, μετά το φινάλε, ο Σισέ εθεάθη να πανηγυρίζει παρέα με τον Σαμίρ Νασρί, κίνηση που σχολιάστηκε και σχολιάζεται έντονα, με τον ίδιο να αναφέρει πως απλώς χάρηκε για την επιτυχία του επί χρόνια «κολλητού» του.

Djibril Cisse celebrating Man City Premier League with Nasri after QPR game last game of season pic.twitter.com/R7nyXRyteX — find a reaction (@findareaction) December 13, 2021

Ωστόσο, ο πρώην άσος του «τριφυλλιού» δεν αρέσκεται στην κριτική που γίνεται σήμερα και, μέσω ανάρτησής του στο Χ πήρε θέση, χαρακτηρίζοντας «αηδίες» τα όσα λέγονται περί... στησίματος των ποδοσφαιριστών της ΚΠΡ, ενώ σε άλλη ανάρτησή του αναρωτιέται τι φταίει η ομάδα του που η Σίτι έπρεπε να φτάσει στην τελευταία αγωνιστική για να πάρει το πρωτάθλημα.

«Δεν πρόκειται να σας αφήσω να λέτε τέτοιες μα....ες. Ας κάνουμε μια σοβαρή συζήτηση και ας το λύσουμε. Γιατί δεν υπάρχει περίπτωση να ανεχτώ άλλο τις μα....ες σας. Οπότε, ας το κάνουμε».

«Φταίμε εμείς που έχασαν 5 παιχνίδια στο πρωτάθλημα και περίμεναν το τελευταίο ματς για να το κατακτήσουν;»

I’m not gonna let you people talk shit like that

Let’s have a proper meeting and talk about it

Cause there is now way I gonna accept your bullshit anymore

So let’s do it https://t.co/7NfWcNpHIN September 28, 2026