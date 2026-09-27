Ο Χάρι Κέιν αποκάλυψε ότι οι παίκτες της εθνικής ομάδας της Αγγλίας συζήτησαν το σκάνδαλο που ξέσπασε αναφορικά με τις οικονομικές ατασθαλίες της Μάντσεστερ Σίτι.

Η Αγγλία υποδέχθηκε το βράδυ του Σαββάτου στο Wembley (26/09) την Ισπανία, στο πλαίσιο της 1ης αγωνιστικής του Nations League και ηττήθηκε με 2-3, παρά το γεγονός πως προηγούνταν με 2-1 στο ημίχρονο.

Ο Λαμίν Γιαμάλ άνοιξε το σκορ μόλις στο 3ο λεπτό της αναμέτρησης, αλλά τα δύο γκολ των Άντονι Γκόρντον και Χάρι Κέιν μέσα σε 6 λεπτά γύρισαν την κατάσταση και φέραν την Αγγλία σε θέση οδηγού.

Ωστόσο, ο αρχηγός των Τριών Λιονταριών έχασε ένα πέναλτι στις αρχές του δευτέρου ημιχρόνου, προτού οι Άλεξ Μπαένα και Μικέλ Ογιαρθάμπαλ ολοκληρώσουν την ανατροπή για τη Φούρια Ρόχας.

Οι παίκτες της Μάντσεστερ Σίτι, Μαρκ Γκουεχί και Νίκο Ο'Ράιλι, υπέπεσαν επίσης σε κάποια δαπανηρά λάθη κατά τη διάρκεια του αγώνα, με το λάθος του Γκουεχί να επιτρέπει στον αστέρα της Μπαρτσελόνα να ανοίξει το σκορ για τους φιλοξενόμενους, ενώ η λάθος πάσα του Ο'Ράιλι οδηγήσει στο δεύτερο γκολ της Ισπανίας.

Στην συνέντευξη Τύπου μετά την ολοκληρωση της αναμέτρησης, ο Κέιν ρωτήθηκε αν τα νέα γύρω από το σκάνδαλο των «Πολιτών» ήταν θέμα συζήτησης μεταξύ των παικτών της Αγγλίας και αν αυτό επηρέασε και την απόδοση της ομάδας, με τον επιθετικό της Μπάγερν Μονάχου να απαντάει πως υπήρξαν κάποιες συζητήσεις, ωστόσο το θέμα τέθηκε στην άκρη για το καλό του συνόλου.

«Ναι, υπήρξαν κάποιες συζήτησεις. Αλλά στο τέλος της ημέρας, όταν είμαστε με την Αγγλία, αυτό ήταν ένα μεγάλο πλεονέκτημα για εμάς: έχουμε κατά κάποιο τρόπο βάλει το ποδόσφαιρο των συλλόγων στην άκρη, έτσι έγινε και αυτή την εβδομάδα».

«Τα αγόρια θα το αντιμετωπίσουν αυτό όταν επιστρέψουν στις ομάδες τους. Αυτή τη στιγμή, έχουμε άλλες δύο εβδομάδες με την εθνική ομάδα και αυτό είναι το πιο σημαντικό πράγμα απ΄όλα».

Harry Kane makes Man City claim after England’s defeat to Spain https://t.co/1SdUCYj6xX — Metro Sport (@Metro_Sport) September 27, 2026

Ο προπονητής των «Τριών Λιονταριών», Τόμας Τούχελ, ρωτήθηκε επίσης αν η ετυμηγορία για τις 115 παραβάσει επηρέασε τους παίκτες της Μάντσεστερ Σίτι, με τον ίδιο να αποκρίνεται πως: «Εμένα όχι, αλλά μπορώ να φανταστώ για τους παίκτες της Μάντσεστερ Σίτι. Για τους παίκτες που έχουν περισσότερο χρόνο από εμένα, σίγουρα μπορώ να φανταστώ ότι θα μιλήσαν γι' αυτό».

Ο Τούχελ ήταν ακόμη απογοητευμένος από τα λάθη που βοήθησαν την Ισπανία να αλλάξει το παιχνίδι, ειδικά αφότου η Αγγλία είχε καταφέρει να ανακάμψει από την αρχικό σοκ.

«Κάναμε ένα απαίσιο ξεκίνημα, το χειρότερο δυνατό ξεκίνημα. Είναι τόσο δύσκολο να είσαι πίσω απέναντι σε τέτοιου είδους ομάδες. Η αντίδραση ήταν πολύ καλή. Μετά από δέκα, δώδεκα λεπτά, ήμασταν η καλύτερη ομάδα, αλλά κάναμε δύο ή τρία μεγάλα λάθη που μας κόστισαν».

«Δεχθήκαμε μεγάλες ευκαιρίες, αλλά συνολικά ήμασταν καλύτεροι, κυριαρχήσαμε, ήμασταν στο μισό γήπεδο του αντιπάλου, δημιουργήσαμε, πετύχαμε δύο γκολ, αλλά...», πρόσθεσε ο άλλοτε τεχνικός της Τσέλσι.