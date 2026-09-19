Ο Κωνσταντίνος Τζολάκης αποκαλύπτει την τακτική που ακολουθεί για να παραμένει σταθερός στην εξαιρετική πορεία που δείχνει να έχει στην νέα του ομάδα, την Χαλ.

Ο Κωνσταντίνος Τζολάκης έχει κάνει δυναμικό ξεκίνημα στην νέα του καριέρα στο Αγγλικό πρωτάθλημα. Ο Έλληνας τερματοφύλακας της Χαλ έχει καταφέρει να κρατήσει ανέπαφη την εστία του σε τρεις αγώνες απέναντι στην Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Κόβεντρι και Άστον Βίλα και παρά το γεγονός ότι δέχτηκε γκολ στην τελευταία αναμέτρηση με την Τσέλσι, έκανε σημαντικές επεμβάσεις για να διατηρήσει το σκορ.

Στις τελευταίες του δηλώσεις αποκάλυψε πώς καταφέρνει να έχει τόσο καλή απόδοση στους αγώνες, τονίζοντας ότι σημαντικό ρόλο παίζουν τα μαθηματικά για τις αποφάσεις που θα πάρει και το πως αντιλαμβάνεται τον χώρο!

Συγκεκριμένα ανέφερε: «Νομίζω ότι το να είσαι έξυπνος όταν παίζεις ποδόσφαιρο, ειδικά όταν είσαι τερματοφύλακας, είναι πολύ σημαντικό. Επειδή δεν είναι απαραίτητο να βουτάς πολύ ψηλά ή πολύ μακριά, αλλά όταν έχεις μια καλή θέση, όλα γίνονται πιο εύκολα. Για παράδειγμα, εναντίον της Κόβεντρι έκανα μία επέμβαση κοντά στο οριζόντιο δοκάρι, και αν η θέση μου ήταν πιο αριστερά θα ήταν πολύ δύσκολο να την αποκρούσω. Όταν είδα την μπάλα, είπα στον εαυτό μου ότι σε αυτά τα δύο δευτερόλεπτα πρέπει να κινηθείς πιο δεξιά, πιο δεξιά. Όλα όσα νομίζω είναι μαθηματικά».

Τόνισε πως η μετάβαση από το ελληνικό πρωτάθλημα στην Premier League δεν είναι εύκολη αλλά νιώθει ευγνώμων που βρίσκεται στην Χαλ και του αρέσει η ρουτίνα του εκεί. «Είναι εντελώς διαφορετικό», τόνισε ο διεθνής τερματοφύλακας. «Όταν παίζεις στον Ολυμπιακό έχεις την πίεση να κερδίζεις κάθε παιχνίδι και ο στόχος σου είναι να αναλάβεις την πρόκληση. Εδώ, ο στόχος είναι να παραμείνουμε στο πρωτάθλημα, οπότε αν πάρουμε έναν βαθμό όταν παίζουμε με την Τσέλσι, είναι πολύ καλό για εμάς. Αν πάρουμε τρεις, είναι καταπληκτικό. Αλλά δεν είσαι ευχαριστημένος με έναν βαθμό στον Ολυμπιακό. Η πίεση εδώ είναι εντελώς διαφορετική. Οι οπαδοί μας είναι χαρούμενοι όταν έχουμε οκτώ βαθμούς μετά από τέσσερις αγώνες. Όταν παίζεις στο ελληνικό πρωτάθλημα, η Premier League είναι κάτι διαφορετικό, πρέπει να προσαρμοστείς το συντομότερο δυνατό στην ταχύτητα και σε κάποιους κανόνες στα κόρνερ, είναι κάτι διαφορετικό αλλά μέχρι τώρα δεν έχω βρει καμία δυσκολία».

Και πρόσθεσε: Μετά τις αποκρούσεις εναντίον της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ένιωσα άνετα και βοήθησα τους συμπαίκτες μου να νιώσουν άνετα και αν κρατήσεις την εστία σου ανέπαφη, είναι πιο εύκολο να σκοράρεις και να πάρεις τους τρεις βαθμούς. Αν δεχτείς γκολ, είναι πολύ δύσκολο. Προσπαθώ να είμαι ήρεμος, γιατί αν είσαι νευρικός, είναι δύσκολο να δώσεις οδηγίες στους αμυντικούς και τους συμπαίκτες σου. Αν δεν είσαι ήρεμος, θα δώσεις κάτι εντελώς διαφορετικό από αυτό που θέλεις από τους αμυντικούς σου και αυτό είναι πρόβλημα. Μου είπαν ότι αν κάνεις επτά ή οκτώ clean sheets, μένεις στο πρωτάθλημα. Έχουμε θέσει αυτόν τον στόχο στην ομάδα. Αν το πετύχουμε αυτό, πιθανότατα θα μείνουμε στο πρωτάθλημα» αποκάλυψε κλείνοντας.

“This is the best league in the world.” Konstantinos Tzolakis is enjoying his new life in the Premier League and hopes to get all three points against Newcastle United.



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