Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ προχώρησε σε μια ιδιαίτερη επιλογή, αποφασίζοντας να πουλάει κομμάτια του «Ολντ Τράφορντ» σε απίθανη τιμή.

Η κρίση στην οποία βρίσκεται η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ φαίνεται πως δεν αφορά μόνο το καθαρά αγωνιστικό σκέλος, αλλά μάλλον και τα οικονομικά του συλλόγου, παρότι ανακοίνωσε νέα έσοδα ρεκόρ για την περασμένη αγωνιστική περίοδο.

Ποιος είναι ο λόγος; Η μάλλον ασυνήθιστη απόφαση των ανθρώπων του κλαμπ να βάλουν προς πώληση κομμάτια του «Ολντ Τράφορντ», σε μια όχι και τόσο προσιτή τιμή για τον απλό κόσμο.

Η ίδια η ιδέα από μόνη της προκαλεί πολλά ερωτηματικά αναφορικά με τους χειρισμούς της διοίκησης, που αποφάσισε να δίνει «μέρη» του θρυλικού γηπέδου, του «Θεάτρου των Ονείρων» στο κοινό, σε μια προσπάθεια μάλλον οικονομικής ενίσχυσης.

Όσο για την τιμή, αυτή ορίστηκε στις 125 λίρες, δηλαδή περίπου 145 ευρώ.

Η ανακοίνωση:

Για εμάς τους φιλάθλους, ο αγωνιστικός χώρος του Όλντ Τράφορντ κατέχει ξεχωριστή θέση στην καρδιά μας.

Έχουμε περάσει τη ζωή μας βλέποντας τις ομάδες της Γιουνάιτεντ να αγωνίζονται σε αυτόν: την ανδρική ομάδα, τη γυναικεία ομάδα και τις επόμενες γενιές που αναδεικνύονται μέσα από την Ακαδημία μας.

Τα πάντα έχουν συμβεί πάνω σε αυτόν τον ιερό χλοοτάπητα.

Νίκες και ήττες, επιτυχίες και αποτυχίες, στιγμές δόξας και δύσκολες στιγμές. Τα έχουμε ζήσει όλα.

Τώρα, οι φίλαθλοι μπορούν να αποκτήσουν ένα κομμάτι του αγωνιστικού χώρου.

Τα «Old Trafford Turf Cubes» διατίθενται αποκλειστικά στο United Store, προσφέροντας ένα μοναδικό αναμνηστικό για τους φιλάθλους και για τους οπαδούς των «Reds» στη ζωή σας.

Μην ανησυχείτε, δεν υπάρχουν τρύπες στον αγωνιστικό χώρο αυτή τη στιγμή...

Όλα αυτά κατέστησαν δυνατά επειδή ο χλοοτάπητας του «Ολντ Τράφορντ» ξηλώθηκε πλήρως και αφαιρέθηκε μέχρι τη βάση του τον περασμένο Ιούνιο – για πρώτη φορά μετά από 14 χρόνια.

Αυτό το σχολαστικό έργο υλοποιήθηκε από τον βραβευμένο υπεύθυνο συντήρησης αγωνιστικών χώρων, Τόνι Σινκλέρ, και την ομάδα των ειδικών του, με στόχο την αναδημιουργία του χλοοτάπητα για τη βελτίωση των συνθηκών παιχνιδιού και της αποστράγγισης των υδάτων.

Στο πλαίσιο της διαδικασίας, ορισμένα τμήματα του χλοοτάπητα διατηρήθηκαν προσεκτικά και, στη συνέχεια, τοποθετήθηκαν σε γυάλινους κύβους, δημιουργώντας ένα ξεχωριστό αναμνηστικό για τους οπαδούς της ομάδας.

Αν θέλετε να μάθετε περισσότερα, επισκεφθείτε το United Store για να δείτε το προϊόν.

#mufc are selling a 7cm cube of Old Trafford turf for £125.



The product description calls it a "priceless memento..." [@SamC_reports] pic.twitter.com/GA7tueQwAU — utdreport (@utdreport) September 23, 2026

Πηγή: manutd.com