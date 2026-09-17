Με τον 17χρονο Φλόιντ Σάμπα να σκοράρει δυο φορές, η Μάντσεστερ Σίτι επικράτησε άνετα 5-0 της Νόριτς και θα αντιμετωπίσει την Μπράιτον στους «16» του League Cup.

Στους «16» του League Cup βρίσκεται πλέον και η Μάντσεστερ Σίτι, που νίκησε με άνεση 5-0 τη Νόριτς στο «Έτιχαντ» και θα αντιμετωπίσει την.... ελληνική Μπράιτον των Κωστούλα, Τζίμα και Κοστίνια, που με τη σειρά τους προκρίθηκαν επί της Γιουνάιτεντ μέσα στο «Όλντ Τράφορντ» (2-3, 16/9).

Πρωταγωνιστής για τους «πολίτες» ο 17χρονος Φλόιντ Σάμπα, που πέτυχε δυο γκολ στο ντεμπούτο του με την πρώτη ομάδα, ενώ και ο Άλαν είχε γκολ και ασίστ.

Το ματς:

Το σύνολο του Έντσο Μαρέσκα -φυσιολογικά- είχε την πρωτοβουλία και απείλησε με την συμπλήρωση 10 λεπτών, όταν το σουτ του Λιούς έφυγε άουτ. Χρειάστηκε να περάσουν ακόμη 19 λεπτά για να δούμε τελική στα... δίχτυα. Στο 29' ο Ο'Ράιλι έκανε τη σέντρα, ο Άλαν από το δεύτερο δοκάρι το γύρισμα και ο 17χρονος Σάμπα με κεφαλιά άνοιξε το σκορ.

Ένα σκορ που δεν έμεινε για πολύ, αφού στο 32' ο Τσερκί βρέθηκε σε θέση τετ-α-τετ μετά από μπαλιά του Μπουαντί και τελείωσε εύστοχα για το 2-0, σκορ πρώτου ημιχρόνου.

Christopher Samba's son, Floyd, has scored his first goal for Manchester City.



His header put Enzo Maresca's side ahead against Norwich City in the Carabao Cup. pic.twitter.com/bncQZft1hu September 17, 2026

Το αποτέλεσμα άλλαξε από νωρίς στο δεύτερο μέρος, με τον Άλαν να κάνει πολύ όμορφη ενέργεια και να εκτελεί ιδανικά για το 3-0 στο 48'. Τα κέφια των «πολιτών» δεν σταμάτησαν, με τον Σάμπα να χορεύει... σάμπα στο 54' και να πετυχαίνει δεύτερο γκολ με άψογο πλασέ για το 4-0.

Με τη συμπλήρωση των 90 λεπτών ήρθε και το... κερασάκι στην τούρτα, με τον ΜαΚάιντου να ολοκληρώνει ιδανικά την αντεπίθεση της ομάδας του για το τελικό 5-0.

Τα ζευγάρια των «16»