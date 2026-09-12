Ο Μόργκαν Ρότυζερς σκόραρε για την Τσέλσι κόντρα στη Χαλ κι έγινε ο πρώτος ποδοσφαιριστής που νικάει τον Κωνσταντή Τζολάκη στην Premier League.

Μέχρι και την 4η αγωνιστική, ο Κωνσταντής Τζολάκης ήταν ο μοναδικός τερματοφύλακας σε όλη την Premier League που μπορούσε να κομπάζει με περηφάνια, λέγοντας πως ακόμα δεν έχει δει την εστία του παραβιασμένη.

Κάποια στιγμή ωστόσο το ρεκόρ του θα τελείωνε και τελικά το μοιραίο έγινε στο «Στάμφορντ Μπριτζ» κόντρα στην Τσέλσι. Στο 7΄του αγώνα συγκεκριμένα, ο Μόργκαν Ρότζερς υποδέχθηκε τη μπάλα στην περιοχή κι εκτέλεσε τον Τζολάκη στην κλειστή του γωνία για 1-0, ως ο πρώτος ποδοσφαιριστής της λίγκας που βρίσκει δίχτυα απέναντι στον Έλληνα γκολκίπερ και τη Χαλ γενικότερα.