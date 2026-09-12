Τζολάκης: Ο Ρότζερς σκόραρε για την Τσέλσι κι έγινε ο πρώτος που τον νικάει στην Premier League
Μέχρι και την 4η αγωνιστική, ο Κωνσταντής Τζολάκης ήταν ο μοναδικός τερματοφύλακας σε όλη την Premier League που μπορούσε να κομπάζει με περηφάνια, λέγοντας πως ακόμα δεν έχει δει την εστία του παραβιασμένη.
Κάποια στιγμή ωστόσο το ρεκόρ του θα τελείωνε και τελικά το μοιραίο έγινε στο «Στάμφορντ Μπριτζ» κόντρα στην Τσέλσι. Στο 7΄του αγώνα συγκεκριμένα, ο Μόργκαν Ρότζερς υποδέχθηκε τη μπάλα στην περιοχή κι εκτέλεσε τον Τζολάκη στην κλειστή του γωνία για 1-0, ως ο πρώτος ποδοσφαιριστής της λίγκας που βρίσκει δίχτυα απέναντι στον Έλληνα γκολκίπερ και τη Χαλ γενικότερα.
🚨GOAL: Morgan Rodgers makes it 1-0— Polymarket Sports (@PolymarketSport) September 12, 2026
Signing of the season so far in the Premier League pic.twitter.com/7HTontl0gu
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.