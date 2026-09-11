Κάτοικος Λονδίνου θα παραμείνει και τα επόμενα χρόνια ο Πέδρο Νέτο, ο οποίος ανανέωσε τη συνεργασία του με την Τσέλσι έως το καλοκαίρι του 2032.

Με νέο συμβόλαιο στην Τσέλσι δεσμεύτηκε ο Πέδρο Νέτο. Όπως έγινε γνωστό, ο Πορτογάλος εξτρέμ έβαλε την υπογραφή του σε συμφωνία ανανέωσης με αυξημένες αποδοχές, η οποία θα τον κρατήσει στο Λονδίνο μέχρι το καλοκαίρι του 2032.

Το τρέχον deal μεταξύ των δυο πλευρών είχε ισχύ έως το 2031, όμως η Τσέλσι αποφάσισε να επιβραβεύσει τον Νέτο για τις εμφανίσεις με μα διαφορετική συμφωνία που θα ανεβάσει τον μισθό του και θα αυξήσει κατά ένα χρόνο τη δέσμευσή του με την ομάδα.

«Είναι μια απίστευτη στιγμή. Από τότε που ήρθα, πάντα ένιωθα ότι οι άνθρωποι εδώ με βοήθησαν πολύ. Νιώθω σαν να είμαι στο σπίτι μου εδώ και αισθάνομαι ότι θέλω να πετύχω ακόμη περισσότερα πράγματα εδώ. Είμαι πραγματικά ενθουσιασμένος, γιατί πιστεύω ότι μπορούμε να πετύχουμε πολλά πράγματα μαζί» τόνισε χαρακτηριστικά ο ποδοσφαιριστής μετά την υπογραφή της νέας συμφωνίας.

Θυμίζουμε πως η Τσέλσι υπέγραψε τον Νέτο από τη Γουλβς πίσω στο 2024 για ένα ποσό ελαφρώς μικρότερο των 60 εκατομμυρίων ευρώ, με τον Πορτογάλο επιθετικό έκτοτε να έχει εξελιχθεί σε βασικό στέλεχος της επιθετικής γραμμής των Μπλε.