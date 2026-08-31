Τζόλης: Ξανά βασικός στον αγώνα της Άρσεναλ κόντρα στην Άστον Βίλα
Ο Χρήστος Τζόλης έχει κερδίσει με το καλημέρα μια θέση στο αρχικό σχήμα της Άρσεναλ, με τρίτη σερί παρουσία στην ενδεκάδα των Gunners. Ο Μικέλ Αρτέτα συνεχίζει να δείχνει εμπιστοσύνη στον Έλληνα εξτρέμ, ο οποίος έχει κάνει... δικό του το αριστερό φτερό της επίθεσης.
Μετά το Community Shield απέναντι στη Μάντσεστερ Σίτι και την πρεμιέρα της Premier League απέναντι στην Κόβεντρι, ο Τζόλης ξεκινάει βασικός και στο «Villa Park» για τον αγώνα απέναντι στην Άστον Βίλα.
Οι εμφανίσεις του άλλωστε στα πρώτα ματς τού έχουν χαρίσει πόντους από νωρίς στα μάτια του Ισπανού τεχνικού, ο οποίος έχει επιβραβευτεί για την εμπιστοσύνη που έχει δείξει στο ξεκίνημά του 24χρονου στο Λονδίνο.
Η ενδεκάδα της Άρσεναλ: Ράγια, Καλαφιόρι, Γκάμπριελ, Μοσκέρα, Λιούις-Σκέλι, Γουάιτ, Ράις, Τζόλης, Όντεγκααρντ, Σάκα, Χάβερτζ
🟡 𝗧𝗘𝗔𝗠𝙉𝙀𝙒𝙎 🔵— Arsenal (@Arsenal) August 31, 2026
Unchanged for Monday night football 🔐
🤝 Presented by @deel pic.twitter.com/ptvpKHDahn
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