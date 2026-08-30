Δείτε τη δημοσίευση του Κωνσταντίνου Τζολάκη για το ξεκίνημα της Χαλ στην Premier League.

Τι κι αν όλοι την έδιναν φαβορί για τον υποβιβασμό; Η Χαλ έχει πραγματοποιήσει τρομερή εκκίνηση στη σεζόν, μετρώντας δύο νίκες σε ισάριθμα ματς στην Premier League, μετά και το διπλό ενάντια στην Κόβεντρι. Οι Τίγρεις μάλιστα έχουν καταφέρει να κρατήσουν το μηδέν σε αμφότερες αναμετρήσεις, με τον Κωνσταντίνο Τζολάκη να είναι εξαιρετικός και να έχει ήδη στο ενεργητικό του δύο βραβεία MVP από τη λίγκα.

«Τι εκπληκτικό ξεκίνημα στην Premier League. Συνεχίζουμε να παλεύουμε, συνεχίζουμε να πιέζουμε. Ευχαριστώ όλους όσους ήρθαν και μας υποστήριξαν», έγραψε στα social media ο Έλληνας τερματοφύλακας, που μέχρι στιγμής αποδεικνύεται λίρα εκατό για τους νεοφώτιστους, με τους Άγγλους να είναι εντυπωσιασμένοι με τις επεμβάσεις του νεαρού γκολκίπερ.