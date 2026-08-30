H Premier League απορεί «πώς το έσωσε αυτό ο Τζολάκης;»

Η απόκρουση του Κωνσταντή Τζολάκη κόντρα στη Κόβεντρι για την 2η αγωνιστική της Premier League, έχει κάνει όλη την Αγγλία να... παραμιλά.

Η Χαλ έχει μπει δυναμικά στη φετινή Premier League καθώς μετράει μετά τη σπουδαία νίκη κόντρα στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (2-0), επικράτησε και με 1-0 στην έδρα της Κόβεντρι Σίτι, κάνοντας το 2/2 και έχοντας ως κοινό παράγοντα τον Κωνσταντή Τζολάκη.

Ο 23χρονος πορτιέρε είναι ο απόλυτος πρωταγωνιστής που κρύβεται πίσω από αυτές τις δύο νίκες των νεοφώτιστων καθώς έχει κρατήσει ανέπαφη την εστία του και κάνοντας εντυπωσιακές επεμβάσεις, τρελαίνοντας όλο το Νησί.

Μάλιστα, στο 38ο λεπτό της αναμέτρησης, η απόκρουση του Έλληνα κίπερ έγινε highlight της αγωνιστικής καθώς απέτρεψε σίγουρο γκολ μετά από κόντρες που έγιναν σε απόσταση αναπνοής από την εστία. Η Premier League απόρησε και έγραψε: «πώς το έσωσε αυτό;».