Τσέλσι και Φούλαμ επικράτησαν των Λούτον (2-0) και Γουίμπλεντον (3-0) εντός έδρας και πέρασαν στον τρίτο γύρο του League Cup.

Την πρόκριση στον τρίτο γύρο του League Cup εξασφάλισε η Τσέλσι, που επιβλήθηκε 2-0 της Λούτον εντός έδρας. Ο Γουέλμπεκ άνοιξε τον δρόμο για τη νίκη των Μπλε με το πρώτο του γκολ με τη φανέλα της ομάδας στο 50ό λεπτό, με το αυτογκόλ του Οντόφιν στο 79' να διαμορφώνει το τελικό αποτέλεσμα για την ομάδα του Τσάμπι Αλόνσο.



Το εισιτήριο εξασφάλισε και η Φούλαμ, που επικράτησε 3-0 της Γουίμπλεντον μπροστά στο κοινό της. Η ομάδα του Άλβαρο Αρμπελόα καθάρισε το ματς από το πρώτο ημίχρονο, με τον Σμιθ-Ρόου να ανοίγει το σκορ στο 37' και τον Μουνίς να γράφει διπλασιάζει τα τέρματα των γηπεδούχων πέντε λεπτά αργότερα. Το... κερασάκι στην τούρτα ήρθε στις καθυστερήσεις από τον Γκαρθία.