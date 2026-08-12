Μάντσεστερ Σίτι: Ανακοίνωσε τον Ρούλι για δυο χρόνια
Ενίσχυση κάτω από τα δοκάρια για τη Μάντσεστερ Σίτι, η οποία την Τετάρτη (12/8) ανακοίνωσε την απόκτηση του Χερόνιμο Ρούλι.
Ο 34χρονος πορτιέρε που πανηγύρισε και το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2022 με την Αργεντινή, αποκτήθηκε από τη Μαρσέιγ και υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας δυο ετών, μέχρι το καλοκαίρι του 2028 με τους πολίτες.
Προηγούμενος σταθμός του ήταν η Μαρσέιγ, ενώ μεταξύ άλλων έχει αγωνιστεί σε Άγιαξ και Βιγιαρεάλ. Σημειώνεται επίσης πως στο παρελθόν άνηκε στο ρόστερ της Σίτι, χωρίς ωστόσο να καταγράψει κάποιο παιχνίδι, αφού είχε παραχωρηθεί δανεικός στη Ρεάλ Σοσιεδάδ.
Gerónimo Rulli is a Blue! 🤝 pic.twitter.com/KpIHVm6gJz— Manchester City (@ManCity) August 12, 2026
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