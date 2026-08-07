Στο πούλμαν της Λίβερπουλ θα απεικονίζεται η προσωπογραφία του Ντιόγκο Ζότα, με την ομάδα του Μέρσεϊσαϊντ να δείχνει για ακόμη μια φορά πως δεν πρόκειται να ξεχάσει τον Πορτογάλο.

Ο Ντιόγκο Ζότα θα... είναι για πάντα κομμάτι της Λίβερπουλ! Οι Reds δημιούργησαν το πορτρέτο του αδικοχαμένου Πορτογάλου στο πούλμαν της ομάδας και με ακόμη έναν τρόπο, ο Ίβηρας θα συνεχίσει να είναι αναπόσπαστο κομμάτι του αγγλικού συλλόγου.

Το καλοκαίρι του 2025 ο Ντιόγκο Ζότα και ο αδερφός του Αντρέ Σίλβα βρήκαν τραγικό θάνατο μετά από αυτοκινητιστικό ατύχημα στην Ισπανία. Έκτοτε, η ομάδα του αγγλικού λιμανιού έχει δείξει με πολλούς τρόπους πως ο πρώην παίκτης της Λίβερπουλ θα είναι για πάντα κομμάτι της.

Και το απέδειξε γι' ακόμη μια φορά με μια τρομερή πρωτοβουλία! Από εδώ και στο εξής, στο πούλμαν της ομάδας θα υπάρχει μόνιμα το πορτρέτο του Ζότα, προκειμένου όλα τα μέλη του οργανισμού να τον αισθάνονται δίπλα τους.