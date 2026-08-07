Λίβερπουλ: Η απεικόνιση του Ζότα στο πούλμαν της ομάδας
Ο Ντιόγκο Ζότα θα... είναι για πάντα κομμάτι της Λίβερπουλ! Οι Reds δημιούργησαν το πορτρέτο του αδικοχαμένου Πορτογάλου στο πούλμαν της ομάδας και με ακόμη έναν τρόπο, ο Ίβηρας θα συνεχίσει να είναι αναπόσπαστο κομμάτι του αγγλικού συλλόγου.
Το καλοκαίρι του 2025 ο Ντιόγκο Ζότα και ο αδερφός του Αντρέ Σίλβα βρήκαν τραγικό θάνατο μετά από αυτοκινητιστικό ατύχημα στην Ισπανία. Έκτοτε, η ομάδα του αγγλικού λιμανιού έχει δείξει με πολλούς τρόπους πως ο πρώην παίκτης της Λίβερπουλ θα είναι για πάντα κομμάτι της.
Και το απέδειξε γι' ακόμη μια φορά με μια τρομερή πρωτοβουλία! Από εδώ και στο εξής, στο πούλμαν της ομάδας θα υπάρχει μόνιμα το πορτρέτο του Ζότα, προκειμένου όλα τα μέλη του οργανισμού να τον αισθάνονται δίπλα τους.
O novo autocarro do Liverpool tem uma homenagem a Diogo Jota 🤍— DAZN Portugal (@DAZNPortugal) August 7, 2026
📹 rvheemo#DAZNPremier pic.twitter.com/a0vAYHXIvB
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