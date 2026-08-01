Ζοάο Πέδρο: Συμφώνησε προφορικά για να ανανεώσει με την Τσέλσι
Στο Λονδίνο για λογαριασμό της Τσέλσι φαίνεται πως θα παραμείνει ο Ζοάο Πέδρο! Ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο αναφέρει πως ο Βραζιλιάνος φορ ετοιμάζεται να υπογράψει νέο μακροπρόθεσμο συμβόλαιο τις επόμενες ημέρες, καθώς έχει ήδη συμφωνήσει προφορικά με τους Μπλε.
Πιο συγκεκριμένα, ο Ιταλός δημοσιογράφος κάνει λόγο για επέκταση έως το 2033, αφού ο σύλλογος πιστεύει πολύ στις δυνατότητές του. Η ομάδα του Τσάμπι Αλόνσο φαίνεται πως θα κάνει και αύξηση στις αποδοχές του ελπιδοφόρου στράικερ, καθώς ήταν στο... ραντάρ και άλλως συλλόγων που καραδοκούσαν για την απόκτησή του.
Οι Λονδρέζοι ήταν κατηγορηματικοί ως την παραμονή του παίκτη στις τάξεις του συλλόγου και όπως όλα δείχνουν, η υπόθεση έχει πάρει τον... δρόμο της. Τη σεζόν που ολοκληρώθηκε, ήταν άκρως παραγωγικός, αφού σε 35 ματς συνολικά στην Premier League βρήκε δίχτυα 15 φορές και έδωσε οκτώ τελικές πάσες στους συμπαίκτες του.
🚨🔵 João Pedro will sign new long term contract at Chelsea in the upcoming days, verbal agreement done.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 1, 2026
All set for longer deal until June 2033 and salary increase after calls from 3 top clubs turned down by #CFC.
Untouchable, as always said.
Follows @GuillermoRai_ @cahemota. pic.twitter.com/yyMha1Si08
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