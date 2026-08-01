Σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο, η Τσέλσι ήρθε σε προφορική συμφωνία για την επέκταση της συνεργασίας της με τον Ζοάο Πέδρο μέχρι το 2033.

Στο Λονδίνο για λογαριασμό της Τσέλσι φαίνεται πως θα παραμείνει ο Ζοάο Πέδρο! Ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο αναφέρει πως ο Βραζιλιάνος φορ ετοιμάζεται να υπογράψει νέο μακροπρόθεσμο συμβόλαιο τις επόμενες ημέρες, καθώς έχει ήδη συμφωνήσει προφορικά με τους Μπλε.

Πιο συγκεκριμένα, ο Ιταλός δημοσιογράφος κάνει λόγο για επέκταση έως το 2033, αφού ο σύλλογος πιστεύει πολύ στις δυνατότητές του. Η ομάδα του Τσάμπι Αλόνσο φαίνεται πως θα κάνει και αύξηση στις αποδοχές του ελπιδοφόρου στράικερ, καθώς ήταν στο... ραντάρ και άλλως συλλόγων που καραδοκούσαν για την απόκτησή του.

Οι Λονδρέζοι ήταν κατηγορηματικοί ως την παραμονή του παίκτη στις τάξεις του συλλόγου και όπως όλα δείχνουν, η υπόθεση έχει πάρει τον... δρόμο της. Τη σεζόν που ολοκληρώθηκε, ήταν άκρως παραγωγικός, αφού σε 35 ματς συνολικά στην Premier League βρήκε δίχτυα 15 φορές και έδωσε οκτώ τελικές πάσες στους συμπαίκτες του.