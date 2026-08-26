Νιούκαστλ: Ανακοίνωσε Γκονθάλεθ και τον παρουσίασε σε γεμάτο γήπεδο
Την απόκτηση του Νίκο Γκονθάλεθ από τη Μάντσεστερ Σίτι ολοκλήρωσε η Νιούκαστλ, με τον Ισπανό μέσο να υπογράφει πολυετές συμβόλαιο με τις Καρακάξες. Η μεταγραφή στοίχε 56 εκατομμύρια ευρώ, με τον 24χρονο χαφ να ετοιμάζεται για την έκτη διαφορετική ομάδα της καριέρας του, έχοντας παίξει στο παρελθόν και σε Μπαρτσελόνα, Βαλένθια και Πόρτο.
Μάλιστα, η Νιούκαστλ παρουσίασε άμεσα το νέο της μεταγραφικό απόκτημα, καθώς εκμεταλλεύτηκε την εντός έδρας αναμέτρηση με τη Γουέστ Μπρομ για τον 2ο γύρο του League Cup, με τον Γκονθάλεθ να κάνει την εμφάνισή του στον αγωνιστικό χώρο του Σεντ Τζέιμς Παρκ και να γνωρίζει την αποθέωση από τους φιλάθλους της Νιούκαστλ.
Nico is unveiled in front of a sold-out crowd at St. James' Park 🙌🇪🇸 pic.twitter.com/ZRAQgGFA9x— Newcastle United (@NUFC) August 26, 2026
We are delighted to announce the signing of Spanish midfielder Nico González on a long-term deal 💪 pic.twitter.com/IQMVtnZT7H— Newcastle United (@NUFC) August 26, 2026
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