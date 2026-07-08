Πιέζει για μεταγραφή ο Μπρούνο Γκιμαράες, ο οποίος σύμφωνα με το «Athletic» ενημέρωσε τη Νιούκαστλ πως θέλει να μετακομίσει στο Λονδίνο για χάρη της Άρσεναλ.

Βλέψεις για νέο ξεκίνημα στο Λονδίνο φαίνεται πως έχει ο Μπρούνο Γκιμαράες! Μετά τον αποκλεισμό της Βραζιλίας από το Παγκόσμιο Κύπελλο, ο 28χρονος μέσος δεν χαράμισε χρόνο και ξεκίνησε τις διεργασίες για να μετακομίσει στην αγγλική πρωτεύουσα για λογαριασμό της Άρσεναλ.

Σύμφωνα με το «Athletic», ο Βραζιλιάνος ενημέρωσε τη διοίκηση της Νιούκαστλ πως θέλει να αποχωρήσει φέτος από το «St James' Park» για να συνεχίσει την καριέρα του στην ομάδα του Μικέλ Αρτέτα. Από την πλευρά τους, οι Gunners σκοπεύουν να πληρώσουν έως και 70 εκατομμύρια ευρώ για να κάνουν δικό τους τον Γκιμαράες, αν και προς το παρόν δεν έχει προγραμματιστεί κύκλος επαφών με τους Magpies.

Η Νιούκαστλ με τη σειρά της έχει κρατήσει μια σκληρή στάση, καθώς δεν έχει δεχθεί να κάτσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων με κανέναν ενδιαφερόμενο. Το αίτημα μεταγραφής ωστόσο που κατέθεσε ο Βραζιλιάνος ενδέχεται να κάμψει τη στάση τους, ιδίως από τη στιγμή που απομένουν μονάχα δυο χρόνια στο συμβόλαιό του.

Πάντως οι Καρακάξες έχουν απορρίψει ήδη μια προφορική πρόταση ύψους 70 εκατομμυρίων ευρώ από την πλευρά της Άρσεναλ, η οποία ωστόσο μπορεί να επιστρέψει σύντομα με νέα προσφορά. Την προηγούμενη σεζόν ο Γκιμαράες αποτέλεσε βασικό και αναντικατάστατο μέλος της Νιούκαστλ, καθώς μέτρησε 41 συμμετοχές με απολογισμό εννιά γκολ και οκτώ ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις.