Μπρούνο Γκιμαράες: Ενημέρωσε τη Νιούκαστλ πως θέλει μεταγραφή στην Άρσεναλ!
Βλέψεις για νέο ξεκίνημα στο Λονδίνο φαίνεται πως έχει ο Μπρούνο Γκιμαράες! Μετά τον αποκλεισμό της Βραζιλίας από το Παγκόσμιο Κύπελλο, ο 28χρονος μέσος δεν χαράμισε χρόνο και ξεκίνησε τις διεργασίες για να μετακομίσει στην αγγλική πρωτεύουσα για λογαριασμό της Άρσεναλ.
Σύμφωνα με το «Athletic», ο Βραζιλιάνος ενημέρωσε τη διοίκηση της Νιούκαστλ πως θέλει να αποχωρήσει φέτος από το «St James' Park» για να συνεχίσει την καριέρα του στην ομάδα του Μικέλ Αρτέτα. Από την πλευρά τους, οι Gunners σκοπεύουν να πληρώσουν έως και 70 εκατομμύρια ευρώ για να κάνουν δικό τους τον Γκιμαράες, αν και προς το παρόν δεν έχει προγραμματιστεί κύκλος επαφών με τους Magpies.
Η Νιούκαστλ με τη σειρά της έχει κρατήσει μια σκληρή στάση, καθώς δεν έχει δεχθεί να κάτσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων με κανέναν ενδιαφερόμενο. Το αίτημα μεταγραφής ωστόσο που κατέθεσε ο Βραζιλιάνος ενδέχεται να κάμψει τη στάση τους, ιδίως από τη στιγμή που απομένουν μονάχα δυο χρόνια στο συμβόλαιό του.
Πάντως οι Καρακάξες έχουν απορρίψει ήδη μια προφορική πρόταση ύψους 70 εκατομμυρίων ευρώ από την πλευρά της Άρσεναλ, η οποία ωστόσο μπορεί να επιστρέψει σύντομα με νέα προσφορά. Την προηγούμενη σεζόν ο Γκιμαράες αποτέλεσε βασικό και αναντικατάστατο μέλος της Νιούκαστλ, καθώς μέτρησε 41 συμμετοχές με απολογισμό εννιά γκολ και οκτώ ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις.
Bruno Guimaraes has told Newcastle United he wants to join Arsenal.— The Athletic | Football (@TheAthleticFC) July 8, 2026
The Premier League champions are stepping up their pursuit and have indicated a willingness to pay up to £60m for the Brazil midfielder.
But what is it they admire so much and how would he fit in?@ArtdeRoche… pic.twitter.com/hvtOPO8yGs
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