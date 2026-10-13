Ο Στιβ Κούπερ μίλησε στο Sky Sports για τη συνεργασία του με τον Βαγγέλη Μαρινάκη στη Νότιγχαμ Φόρεστ.

Δουλεύοντας στο Σίτι Γκράουντ για κάτι παραπάνω από μία διετία, μεταξύ 2021 και 2023, ο Στιβ Κούπερ ήταν ο άνθρωπος που επανέφερε τη Νότιγχαμ Φόρεστ στα σαλόνια της Premier League και, μιλώντας στο Sky Sports ως σχολιαστής στο Monday Night Football, ο Ουαλός θυμήθηκε εκείνη την περίοδο και τη συνεργασία του με τον Βαγγέλη Μαρινάκη.

Ο 46χρονος τεχνικός μίλησε με τα καλύτερα λόγια για τον άλλοτε εργοδότη του, τονίζοντας πως εξακολουθεί να έχει καλή σχέση μαζί του, ενώ τόνισε πως δεν δέχτηκε ποτέ καμία παρέμβαση από τον ισχυρό άντρα του κλαμπ αναφορικά με τις επιλογές του στο αγωνιστικό κομμάτι.

Αναλυτικά:

«Είναι απαιτητικός, είναι νικητής. Είχα και εξακολουθώ να έχω καλή σχέση μαζί του. Κέρδιζα για λογαριασμό του, οπότε τα πράγματα είναι πιο εύκολα όταν είσαι ένας προπονητής που φέρνει νίκες, μην παρεξηγηθώ. Ήταν απαιτητικός, ιδιαίτερα μετά από ήττες. Ωστόσο, δεν παρενέβαινε στην επιλογή της ενδεκάδας ή στα αγωνιστικά πλάνα.

Δεν είχα νέα του πριν από τους αγώνες. Μπορεί να εξέφραζε την άποψή του μετά από ένα παιχνίδι, αλλά αυτό είναι δικαίωμά του και δεν είχα κανένα πρόβλημα με αυτό. Ήμασταν πάντα ειλικρινείς μεταξύ μας και έτσι είχαν τα πράγματα».