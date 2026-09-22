Σύμφωνα με τα αγγλικά μίντια, Άρσεναλ και Μικέλ Αρτέτα έδωσαν τα χέρια για επέκταση της συνεργασίας τους.

Δεκαετία -τουλάχιστον- πρόκειται να κλείσει στον πάγκο της Άρσεναλ ο Μικέλ Αρτέτα, όπως προκύπτει από το ρεπορτάζ των Αγγλικών ΜΜΕ την Τρίτη (22/9).

Ο Ισπανός, πρώην μέσος που βρίσκεται στο «τιμόνι» των Κανονιέρηδων από το 2019, φέρεται να έχει έρθει σε συμφωνία με τη διοίκηση του συλλόγου, για επέκταση της συνεργασίας τους, με σκοπό αυτή να φτάσει τουλάχιστον τα 10 έτη, δηλαδή το 2029.

Όπως αποκάλυψε ρεπόρτερ του BBC, οι δυο πλευρές έδωσαν τα χέρια και ο 44χρονος τεχνικός, που οδήγησε πέρυσι το κλαμπ στο πρώτο του πρωτάθλημα μετά το αήττητο του 2004, θα παραμείνει στο «Έμιρεϊτς» και τα επόμενα χρόνια, χωρίς να έχει έρθει στο φως η διάρκεια του νέου συμβολαίου.

Συνολικά, σε 360 παιχνίδια στον πάγκο της Άρσεναλ, ο Αρτέτα μετράει 224 νίκες, 60 ισοπαλίες και 76 ήττες, με γκολ 714 υπέρ και 363 κατά. Πέραν της Premier League, έχει πανηγυρίσει επίσης 3 Community Shield και ένα FA Cup.