Το συγκινητικό post του Τσιμίκα για το περιβραχιόνιο: «Κάποιες στιγμές μένουν για πάντα»

Ο Κώστας Τσιμίκας συγκίνησε με το ποστ που έκανε σχετικά με το περιβραχιόνιο του αρχηγού στο φιλικό της Λίβερπουλ.

Μεγάλη στιγμή για τον Κώστα Τσιμίκα στο φιλικό της Λίβερπουλ με τη Σάντερλαντ καθώς ο Έλληνας αμυντικός αγωνίστηκε με το περιβραχιόνιο του αρχηγού ως ένας από τους παλιούς ποδοσφαιριστές του ρόστερ.

Να θυμίσουμε πως ο διεθνής ακραίος μπακ επέστρεψε από τον δανεισμό του στη Ρόμα και υπό τις οδηγίες του Άντονι Ιραόλα θα βρίσκεται στην ομάδα της νέας σεζόν ως μπακ-απ του Κέρκεζ.

Ο ίδιος έγραψε στα social media: «Κάποιες στιγμές γίνονται αναμνήσεις για πάντα. Πρώτη φορά ως καπετάν. Μια τιμή πέρα ​​από λέξεις».