Για τον αγώνα της 3ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League 1 με αντίπαλο τον Βόλο Elabet οι φίλοι του Ολυμπιακού μπορούν να προμηθεύονται ακόμα εισιτήρια.

Οι φίλαθλοι του Ολυμπιακού μπορούν να προμηθευτούν τα εισιτήριά τους για τον αγώνα με τον Βόλο Elabet, που αντιστοιχούν στην Ανατολική κερκίδα (Θύρες 43-56 στα 30 ευρώ) ή το Βόρειο πέταλο (Θύρες 31-42 στα 20 ευρώ), πατώντας ΕΔΩ. Για την εξασφάλιση εισιτηρίου θα πρέπει οι φίλαθλοι να είναι κάτοχοι κάρτας μέλους ή κάρτας φιλάθλου. Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των φιλάθλων μας, την Παρασκευή (4/9) από 18:00 – 21:00 και το Σάββατο (5/9) από 10:00 – 16:00 θα υπάρχει ειδικός χώρος στο ξενοδοχείο Volos Palace, για την έκδοση κάρτας μέλους και κάρτας φιλάθλου.

Η είσοδος για την Ανατολική κερκίδα θα υλοποιείται από την Α πεζογέφυρα, ενώ η είσοδος για τη Βόρεια κερκίδα από τη Γ πεζογέφυρα. Το άνοιγμα των θυρών θα πραγματοποιηθεί στις 16:00 και λόγω της μεγάλης προσέλευσης οι φίλαθλοι θα πρέπει να προσέλθουν στο στάδιο όσο νωρίτερα γίνεται, για τη διευκόλυνσή τους. Η πρόσβαση των φιλάθλων θα γίνεται μέσω του Περιφερειακού, όπου και θα επιτρέπεται το παρκάρισμα για τα Ι.Χ. αυτοκίνητα. Υπενθυμίζεται ότι για την είσοδό τους στο γήπεδο, με βάση το νέο Νόμο, απαιτείται για τους φιλάθλους η ενεργοποίηση του εισιτηρίου τους μέσω του gov.gr wallet. Η διάθεση των εισιτηρίων συνεχίζεται και ενώ η ζήτηση ήταν και παραμένει ιδιαίτερα υψηλή.

