Γαλλία - Ισπανία: Ο Σαλιμπά αποχώρησε τραυματίας (vid)

Γαλλία - Ισπανία: Ο Σαλιμπά αποχώρησε τραυματίας (vid)
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Ο Ουιλιάμ Σαλιμπά αποχώρησε τραυματίας στο 30ό λεπτό του ημιτελικού κόντρα στη Γαλλία, δίνοντας τη θέση του στον Λακρουά.

Έμεινε πίσω στο σκορ, έχασε και τον Σαλιμπά! Όλα... στραβά για τη Γαλλία στο πρώτο ημίωρο του μεγάλου ημιτελικού κόντρα στην Ισπανία.

Ο Ογιαρθάμπαλ έδωσε το προβάδισμα στους Ίβηρες στο 22' από το σημείο του πέναλτι και οκτώ λεπτά αργότερα το σύνολο του Ντεσάν είδε τον καλύτερο του αμυντικό, τον υψηλόσωμο Ουιλιάμ Σαλιμπά της Άρσεναλ να γίνεται αναγκαστική αλλαγή.

Ο 25χρονος ανασταλτικός των Μπλε, ένιωσε ενόχληση στο πόδι του και δεν μπόρεσε να συνεχίσει στο ματς. Στη θέση του πέρασε ο Λακρουά.

@Photo credits: Associated Press

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