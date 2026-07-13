Στην Άστον Βίλα θα συνεχίσει εν τέλει την καριέρα του ο Γιόχαν Μανζάμπι, παρότι η Νιουκάστλ τα είχε βρει με τη Φράιμπουργκ και τον παίκτη!

Την πρώτη... σοβαρή «κλοπή» στο καλοκαιρινό μεταγραφικό παζάρι ολοκληρώνει αυτές τις ώρες η Άστον Βίλα, που φέρεται να παίρνει μέσα από τα χέρια της Νιουκάστλ τον 21χρονο Γιόχαν Μανζάμπι.

Ο νεαρός άσος που ξεχώρισε με τις εμφανίσεις του στο Μουντιάλ, καταγράφοντας τρία γκολ και δυο ασίστ με το εθνόσημο της Ελβετίας, αποτέλεσε «μήλον της έριδος» για αρκετούς σύλλογους, ενώ μάλιστα τόσο ο ίδιος όσο και η Φράιμπουργκ στην οποία ανήκει, είχαν συμφωνήσει με τις Καρακάξες.

Εν τέλει όμως έχουμε ανατροπή, αφού η Άστον Βίλα θα πληρώσει (όπως θα έκανε και η Νιουκάστλ) 60 εκατ. ευρώ στον γερμανικό σύλλογο, φαίνεται όμως ότι προσέφερε καλύτερες αποδοχές στον νεαρό μεσοεπιθετικό και απέσπασε το «ναι», με τον ίδιο να υπογράφει πολυετές συμβόλαιο.