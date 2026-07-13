Άστον Βίλα: «Έκλεψε» μέσα από τα χέρια της Νιουκάστλ τον Μανζάμπι
Την πρώτη... σοβαρή «κλοπή» στο καλοκαιρινό μεταγραφικό παζάρι ολοκληρώνει αυτές τις ώρες η Άστον Βίλα, που φέρεται να παίρνει μέσα από τα χέρια της Νιουκάστλ τον 21χρονο Γιόχαν Μανζάμπι.
Ο νεαρός άσος που ξεχώρισε με τις εμφανίσεις του στο Μουντιάλ, καταγράφοντας τρία γκολ και δυο ασίστ με το εθνόσημο της Ελβετίας, αποτέλεσε «μήλον της έριδος» για αρκετούς σύλλογους, ενώ μάλιστα τόσο ο ίδιος όσο και η Φράιμπουργκ στην οποία ανήκει, είχαν συμφωνήσει με τις Καρακάξες.
Εν τέλει όμως έχουμε ανατροπή, αφού η Άστον Βίλα θα πληρώσει (όπως θα έκανε και η Νιουκάστλ) 60 εκατ. ευρώ στον γερμανικό σύλλογο, φαίνεται όμως ότι προσέφερε καλύτερες αποδοχές στον νεαρό μεσοεπιθετικό και απέσπασε το «ναι», με τον ίδιο να υπογράφει πολυετές συμβόλαιο.
🚨🟣🔵 Johan Manzambi to Aston Villa, here we go! Verbal agreement in place for fee slightly in excess of €60m as Freiburg accept the proposal.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 13, 2026
Verbal agreement also with Manzambi and his agency over personal terms, long term deal in place.#AVFC completed the hijack. 🇨🇭 pic.twitter.com/mpOB2XGFl7
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