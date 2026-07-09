Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ αποκάλυψε το σημείο όπου θέλει να χτίσει το νέο της γήπεδο, το οποίο αναμένεται να αλλάξει την εικόνα της περιοχής γύρω από το ιστορικό Όλντ Τράφορντ!

Το θέμα του νέου γηπέδου της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ επιστρέφει ξανά στηνεπιφάνεια, με το νέο «σπίτι» των «κόκκινων διαβόλων» να παίρνει σιγά-σιγά μορφή. Το νέο στάδιο αναμένεται να βρίσκεται λίγες εκατοντάδες μέτρα από το σημερινό «Όλντ Τράφορντ» και να έχει χωρητικότητα 100.000 θεατών.



Όπως έκανε γνωστό η διοίκηση της Γιουνάιτεντ με ανακοίνωση της, ο σύλλογος φιλοδοξεί να δημιουργήσει ένα γήπεδο αντάξιο της ιστορίας και του μεγέθους του συλλόγου, αλλά και έναν σύγχρονο αθλητικό και εμπορικό προορισμό που θα αλλάξει συνολικά την εικόνα της περιοχής του Trafford Wharfside.

Αξίζει να αναφέρουμε πως όσον αφορά το «Ολντ Τράφορντ» στην εν λόγω ανακοίνωση γίνεται σαφές πως έχει αποφασιστεί ακόμη τι θα γίνει με το ιστορικό γήπεδο.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ανακοίνωσε την προτεινόμενη τοποθεσία του νέου της γηπέδου, χωρητικότητας 100.000 θεατών, κάνοντας ακόμη ένα σημαντικό βήμα στο μακροπρόθεσμο σχέδιο ανάπλασης της περιοχής γύρω από το Όλντ Τράφορντ.

Η ανακοίνωση εντάσσεται στο φιλόδοξο σχέδιο αναγέννησης της περιοχής Trafford Wharfside, το οποίο παρουσιάστηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο του Τράφορντ με τη στήριξη του Old Trafford Regeneration Mayoral Development Corporation (OTR MDC), της Greater Manchester Combined Authority (GMCA) και της Transport for Greater Manchester (TfGM).

Το νέο γήπεδο θα κατασκευαστεί περίπου 350 μέτρα βορειοδυτικά του σημερινού Όλντ Τράφορντ και θα αποτελεί το επίκεντρο μιας νέας «Συνοικίας του Σταδίου» (Stadium District), σχεδιασμένης για αθλητικές, ψυχαγωγικές και πολιτιστικές δραστηριότητες καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου.

Ένα έργο που θα αλλάξει ολόκληρη την περιοχή

Το συνολικό σχέδιο δεν αφορά μόνο το νέο γήπεδο, αλλά και τη συνολική αναβάθμιση της περιοχής. Προβλέπει νέες συγκοινωνιακές υποδομές, καλύτερη σιδηροδρομική σύνδεση, εκτεταμένα δίκτυα πεζοδρόμων και ποδηλατοδρόμων, καθώς και τη δημιουργία ενός σύγχρονου αστικού κέντρου.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, το έργο αναμένεται να δημιουργήσει περίπου 48.000 νέες θέσεις εργασίας και 15.000 κατοικίες, ενώ η συνολική ανάπτυξη, που θα καλύψει έκταση 150 εκταρίων, εκτιμάται ότι μπορεί να προσφέρει ετήσια ώθηση ύψους 7,3 δισ. λιρών στην οικονομία του Ηνωμένου Βασιλείου.

Η επιλεγμένη τοποθεσία βρίσκεται δίπλα στο υπάρχον Όλντ Τράφορντ, επιτρέποντας στη Γιουνάιτεντ να διατηρήσει την ιστορία, τις παραδόσεις και την ατμόσφαιρα που συνοδεύουν τους εντός έδρας αγώνες της.

Ρος: «Θέλουμε να χτίσουμε το γήπεδο μαζί με τους φιλάθλους»

Η διευθύνουσα σύμβουλος του έργου για το νέο γήπεδο, Κολέτ Ρος, δήλωσε:

«Η παρουσίαση του σχεδίου για το Trafford Wharfside αποτελεί ακόμη ένα σημαντικό ορόσημο στην προσπάθειά μας να δημιουργήσουμε ένα γήπεδο παγκόσμιας κλάσης για τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, στην καρδιά μιας νέας και ζωντανής περιοχής που θα μεταμορφώσει το Τράφορντ και το Μάντσεστερ.

Η τοποθεσία που επιλέχθηκε βρίσκεται δίπλα στο Όλντ Τράφορντ, ώστε να διατηρηθούν η ιστορία, οι παραδόσεις και οι εμπειρίες των φιλάθλων, ενώ παράλληλα θα προσφέρει τις υποδομές που απαιτούνται για μια κορυφαία εμπειρία την ημέρα του αγώνα.

Θέλουμε να χτίσουμε ένα γήπεδο παγκόσμιας κλάσης μαζί με τους φιλάθλους και όχι απλώς για τους φιλάθλους. Η ατμόσφαιρα, η οικονομική προσιτότητα και η προσβασιμότητα θα βρίσκονται στο επίκεντρο του σχεδιασμού μας και ανυπομονούμε να συνεχίσουμε τη διαβούλευση με τους οπαδούς και όλους τους εμπλεκόμενους φορείς.»

Συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας

Από την πλευρά του, ο επικεφαλής του Δημοτικού Συμβουλίου του Τράφορντ, Τομ Ρος, τόνισε πως το σχέδιο σηματοδοτεί την αρχή μιας μεγάλης προσπάθειας για τη δημιουργία μιας νέας περιοχής που θα αποτελεί σημείο αναφοράς όχι μόνο τις ημέρες των αγώνων, αλλά καθημερινά.

Όπως ανέφερε, το Trafford Wharfside φιλοδοξεί να εξελιχθεί σε μια σύγχρονη γειτονιά με χώρους πρασίνου, κατοικίες, εμπορικά καταστήματα, εστιατόρια, χώρους ψυχαγωγίας, εκπαιδευτικές και υγειονομικές δομές, καθώς και αναβαθμισμένες συγκοινωνιακές συνδέσεις.

Δεν έχει αποφασιστεί το μέλλον του Όλντ Τράφορντ

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ διευκρίνισε ότι οι εικόνες που δόθηκαν στη δημοσιότητα είναι ενδεικτικές και δεν αποτελούν τα τελικά αρχιτεκτονικά σχέδια. Παράλληλα, δεν έχει ληφθεί ακόμη απόφαση σχετικά με το μέλλον του υπάρχοντος γηπέδου, του ιστορικού Όλντ Τράφορντ, ενώ το επόμενο διάστημα θα ακολουθήσει διαβούλευση με τους φιλάθλους για τον τελικό σχεδιασμό του νέου σταδίου».